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«Малага» — «Кастельон». Прогноз на матч Сегунды (30.05.2021)

вчера, 06:33

«Малага» дома сыграет с «Кастельоном» в рамках заключительного тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.133.184.01
Лига Ставок 2.10 3.15 3.80
Фонбет 2.10 3.15 3.90

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Малагу» фаворитом этой встречи и предлагают коэффициент 2.13 на победу хозяев. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3.15. Победа «Кастельона» представлена коэффициентом 3.75.

Форма команд

«Малага» набрала 50 очков и расположилась на 15-й строчке турнирной таблицы. На счету клуба 13 побед, 11 ничьих и 17 поражений. «Малага» забила 34 гола и пропустила 47 мячей. Команда уже точно не вылетит в низший дивизион. Возможно, с этим связан резкий спад результатов в последних турах.

«Кастельон» набрал 41 балл и расположился на 21-й строчке в турнирной таблице. Команда выиграла 11 поединков, 8 раз сыграла вничью и проиграла в 22 матчах. На счету клуба 35 забитых и 51 пропущенный мяч. «Кастельон» 4 тура подряд не набирает очков, но сохраняет маленький шанс на выживание в случае своей победы и поражения «Логроньеса».

Информация для ставок

  • «Малага» забила один мяч в пяти последних матчах
  • «Кастельон» не побеждает шесть матчей кряду
  • «Малага» не может победить семь матчей подряд

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на ничью или победу «Кастельона» по коэффициенту 1.7. Также можно поставить на победу «Кастельона» с учётом форы (+1.5) по коэффициенту 1.2.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Ислочь».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.13 1.76 1.60 2.42
Лига Ставок 2.07 1.71 1.58 2.29
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shlomo
shlomo
вчера в 07:52
Возможен ничейный результат
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