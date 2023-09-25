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«Мальорка» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (26.09.2023)

вчера, 15:21
Барселона

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Барселоне», а коэффициент на их победу составляет 1.55. Успех «Мальорки» оценивается по коэффициенту 6.3 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 4.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle6.864.391.52
Лига Ставок 6.60 4.40 1.54
Pari 6.90 4.40 1.50

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.82. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Мальорке» тяжело даются очки в новом сезоне и за шесть туров команда смогла набрать лишь пять очков. Коллектив занимает лишь 16 место и даже домашний матч против «Барселоны» не сулит хозяевам ничего хорошего. Любые набранные очки в этой встрече станут для них большим успехом и достижением. В двух последних матчах «Мальорка» проиграла в результативном матче «Жироне» (3:5) и обыграла на выезде «Сельту» (1:0).

«Барселона» в прошлом туре показала настоящий камбэк, обыграв «Сельту» (3:2), проигрывая в два мяча за 10 минут до финального свистка. Тем не менее, «сине-гранатовые» воспользовались таким образом осечкой «Реала» и даже обогнала его на один балл. В выездной встрече с «Мальоркой» гостям следует исключить недооценку соперника, чтобы добиться результата. В игре Лиги Чемпионов «Барселона» разгромила «Антверпен» (5:0).

Информация для ставок

  • «Мальорка» выиграла лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Барселона» выиграла четыре из пяти последних выездных поединков
  • «Барселона» выиграла 11 последних матчей у «Мальорки» подряд

Прогноз

«Барселона» будет играть первым номером и постарается избежать неудач, которые преследовали команду в прошлом туре. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.95 1.43 2.00 1.88 1.56 2.53
Лига Ставок 2.87 1.42 1.96 1.88 1.54 2.50
Pari 1.97 1.85
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