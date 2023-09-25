«Мальорка» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (26.09.2023)

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вчера, 15:21

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Барселоне», а коэффициент на их победу составляет 1.55. Успех «Мальорки» оценивается по коэффициенту 6.3 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 4.3.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.82. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Мальорке» тяжело даются очки в новом сезоне и за шесть туров команда смогла набрать лишь пять очков. Коллектив занимает лишь 16 место и даже домашний матч против «Барселоны» не сулит хозяевам ничего хорошего. Любые набранные очки в этой встрече станут для них большим успехом и достижением. В двух последних матчах «Мальорка» проиграла в результативном матче «Жироне» (3:5) и обыграла на выезде «Сельту» (1:0).

«Барселона» в прошлом туре показала настоящий камбэк, обыграв «Сельту» (3:2), проигрывая в два мяча за 10 минут до финального свистка. Тем не менее, «сине-гранатовые» воспользовались таким образом осечкой «Реала» и даже обогнала его на один балл. В выездной встрече с «Мальоркой» гостям следует исключить недооценку соперника, чтобы добиться результата. В игре Лиги Чемпионов «Барселона» разгромила «Антверпен» (5:0).

Информация для ставок

«Мальорка» выиграла лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

«Барселона» выиграла четыре из пяти последних выездных поединков

«Барселона» выиграла 11 последних матчей у «Мальорки» подряд

Прогноз

«Барселона» будет играть первым номером и постарается избежать неудач, которые преследовали команду в прошлом туре. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.