ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИспания. Примера 2021/2022

«Мальорка» — «Бетис». Прогноз на матч Примеры (14.08.2021)

вчера, 09:14

14 августа 2021 года «Мальорка» примет «Бетис» в рамках первого тура Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Бетис». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.30 и на победу «Мальорки» по 3.40.

Форма команд

«Бетис» неплохо проявил себя в товарищеских поединках нынешнего сезона. Команда хорошо играла, но были и поражения. Клуб проиграл «Альмерии» со счетом 1:2, а также уступил «Дерби Каунти» «Вулверхэмптону». «Бетикос» здорово смотрелись в прошлом сезоне и могут побороться за еврокубки в 2021 году.

«Мальорка» выдала потрясающий сезон в Сегунде и вышла в Примеру. В предсезонном турнире команда продолжила радовать болельщиков. Клуб проиграл всего один раз, это было поражение в поединке против «Уэски».

Информация для ставок

● «Мальорка» выиграла четыре матча из последних пяти

● «Бетис» выиграл два матча из последних пяти

● «Мальорка» забила шесть мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — только одна команда забьет по коэффициенту 2.45.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча в Бундеслиге.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.51 1.53 1.76 2.17
Мелбет 1.64 2.31
Соболев на лавке, а Зобнин впервые в сезоне хорош. «Спартак» слабо помогает сборной
Вчера, 20:14Станислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии31
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Все комментарии
2er998zczsra
2er998zczsra
вчера в 13:19
Футбольный клуб Бетис (Севилья) выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100