«Мальорка» — «Бетис». Прогноз на матч Примеры (14.08.2021)

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вчера, 09:14

14 августа 2021 года «Мальорка» примет «Бетис» в рамках первого тура Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Бетис». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.30 и на победу «Мальорки» по 3.40.

Форма команд

«Бетис» неплохо проявил себя в товарищеских поединках нынешнего сезона. Команда хорошо играла, но были и поражения. Клуб проиграл «Альмерии» со счетом 1:2, а также уступил «Дерби Каунти» «Вулверхэмптону». «Бетикос» здорово смотрелись в прошлом сезоне и могут побороться за еврокубки в 2021 году.



«Мальорка» выдала потрясающий сезон в Сегунде и вышла в Примеру. В предсезонном турнире команда продолжила радовать болельщиков. Клуб проиграл всего один раз, это было поражение в поединке против «Уэски».

Информация для ставок

● «Мальорка» выиграла четыре матча из последних пяти

● «Бетис» выиграл два матча из последних пяти

● «Мальорка» забила шесть мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — только одна команда забьет по коэффициенту 2.45.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча в Бундеслиге.