«Мальорка» — «Реал Овьедо». Прогноз на матч испанской Сегунды (20.03.2021)

«Мальорка» сыграет против «Реала Овьедо», поединок состоится 20 марта 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.
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завтра, 20:15
Ставки букмекеров
«Мальорка» — фаворит матча, на победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.92. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход за 3.10. Победа «Овьедо» идет за 4.90.
Форма команд
«Мальорка» очень хороша в нынешнем сезоне. Клуб находится на первом месте, набрав 60 пунктов. В последних играх у команды были проблемы, но в матче против «Овьедо» их быть не должно.
«Овьедо» проводит не лучший сезон в своей истории. Клуб идет на 13-й строчке в таблице. В последних поединках у «Овьедо» неплохо получается набирать очки, хоть и бывают осечки. Поединок против «Мальорки» будет большим испытанием, но даже в случае поражения команда все еще сохраняет хороший отрыв от подвала таблицы.
Информация для ставок
- «Овьедо» проиграл всего раз в последних пяти матчах
- «Мальорка» победила в трех матчах из последних пяти
- «Овьедо» забил восемь голов в последних пяти играх
Прогноз
В этом матче можно поставить на то, что последний гол забьет «Мальорка» — коэффициент 1.61. Также можно поставить на то, что «Мальорка» забьет два гола подряд — коэффициент 2.70. Это будет очень сложный матч для гостей.
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