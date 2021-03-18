«Мальорка» — «Реал Овьедо». Прогноз на матч испанской Сегунды (20.03.2021)

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вчера, 19:31

«Мальорка» сыграет против «Реала Овьедо», поединок состоится 20 марта 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

«Мальорка» — фаворит матча, на победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.92. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход за 3.10. Победа «Овьедо» идет за 4.90.

Форма команд

«Мальорка» очень хороша в нынешнем сезоне. Клуб находится на первом месте, набрав 60 пунктов. В последних играх у команды были проблемы, но в матче против «Овьедо» их быть не должно.

«Овьедо» проводит не лучший сезон в своей истории. Клуб идет на 13-й строчке в таблице. В последних поединках у «Овьедо» неплохо получается набирать очки, хоть и бывают осечки. Поединок против «Мальорки» будет большим испытанием, но даже в случае поражения команда все еще сохраняет хороший отрыв от подвала таблицы.

Информация для ставок

«Овьедо» проиграл всего раз в последних пяти матчах

«Мальорка» победила в трех матчах из последних пяти

«Овьедо» забил восемь голов в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что последний гол забьет «Мальорка» — коэффициент 1.61. Также можно поставить на то, что «Мальорка» забьет два гола подряд — коэффициент 2.70. Это будет очень сложный матч для гостей.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Атлетик Бильбао» — «Эйбар».