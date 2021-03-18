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«Мальорка» — «Реал Овьедо». Прогноз на матч испанской Сегунды (20.03.2021)

вчера, 19:31

«Мальорка» сыграет против «Реала Овьедо», поединок состоится 20 марта 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.743.376.09
Лига Ставок 1.83 3.15 5.20
Фонбет 1.82 3.15 5.30
Мелбет 1.85 3.24 5.05
Pin-Up.ru 1.77 3.20 5.30

Ставки букмекеров

«Мальорка» — фаворит матча, на победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.92. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход за 3.10. Победа «Овьедо» идет за 4.90.

Форма команд

«Мальорка» очень хороша в нынешнем сезоне. Клуб находится на первом месте, набрав 60 пунктов. В последних играх у команды были проблемы, но в матче против «Овьедо» их быть не должно.

«Овьедо» проводит не лучший сезон в своей истории. Клуб идет на 13-й строчке в таблице. В последних поединках у «Овьедо» неплохо получается набирать очки, хоть и бывают осечки. Поединок против «Мальорки» будет большим испытанием, но даже в случае поражения команда все еще сохраняет хороший отрыв от подвала таблицы.

Информация для ставок

  • «Овьедо» проиграл всего раз в последних пяти матчах
  • «Мальорка» победила в трех матчах из последних пяти
  • «Овьедо» забил восемь голов в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что последний гол забьет «Мальорка» — коэффициент 1.61. Также можно поставить на то, что «Мальорка» забьет два гола подряд — коэффициент 2.70. Это будет очень сложный матч для гостей.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Атлетик Бильбао» — «Эйбар».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.92 1.95 1.52 2.64
Лига Ставок 1.87 1.87 1.49 2.50
Мелбет 1.48 2.57
Pin-Up.ru 1.85 1.89 1.46 2.55 1.23 3.80
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 19:31
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Реал Овьедо»
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