Мальта – Италия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (26.03.2023)

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сегодня, 12:50

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Италия. Команда играет гостевой поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.13. Победа сборной Мальты оценивается за 25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 8.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.18. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.55.

Форма команд

Сборная Мальты провела неплохой матч в первом туре, но не смогла набрать очков. Коллектив никто не рассматривает как возможного конкурента за выход из группы, однако недооценку соперника также необходимо исключать. В матче с Италией даже забить чемпиону Европы стало бы поводом для радости у скромной страны, где любят футбол. В прошлом туре Мальта уступила на выезде Северной Македонии (1:2), а ранее уступила Ирландии в товарищеском матче (0:1).

Сборная Италии проиграла важный первый тур с Англией (1:2) на своем стадионе, чем огорчила собственных болельщиков. Теперь чемпиону Европы необходимо реабилитироваться и побеждать в следующих турах, чтобы составить конкуренцию и вернуться в борьбу с родоначальниками футбола за первое место в группе. Матч с Мальтой является рядовым для гостей, но его еще нужно выиграть.

Информация для ставок

Мальта выиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Италия проиграла два последних поединка подряд

Мальта проиграла все восемь поединок с Италией за все время

Четыре последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Италия является большим фаворитом этой встречи и постарается решить исход поединка еще в первом тайме. Предполагаем, что гостям удастся в первые 45 минут обыграть сборную Мальты и увезти три выездных очка. Сделать ставку на победу гостей в первом тайме можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.43.