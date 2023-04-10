«Манчестер Сити» – «Бавария». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (11.04.2023)

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сегодня, 09:33

Ставки букмекеров

Букмекеры определяют «Манчестер Сити» как фаворита это встречи и на их победу можно поставить по коэффициенту 1.75. Сделать свой выбор в пользу «Баварии» возможно за 4.65, а ничейный результат котируется по коэффициенту 4.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.35. Ставка на «обе забьют» составляет 1.63.

Форма команд

У «Манчестер Сити» обострилась борьба за золотые медали АПЛ , ведь сейчас клуб отстает от «Арсенала» на шесть очков, сыграв на одну игру меньше. Тем не менее, Лига чемпионов является не менее приоритетной, ведь Пеп Гвардиола еще не выигрывал с «горожанами». В поединке с «Баварией» всему составу придется играть максимально слаженно и избежать грубых ошибок в обороне, ведь немецкий клуб может очень быстро за это наказать. В прошлом туре «Манчестер Сити» крупно обыграл «Саутгемптон» (4:1), а ранее с тем же счетом разгромил «Ливерпуль» (4:1).

«Бавария» на своем пути уже прошла одного из претендентов на победу в турнире, а нынешнюю встречу с «Манчестер Сити» многие называют скрытым финалом турнира. Гости редко для себя не являются фаворитами в этой встрече, но могут удивить уже в Англии и преимуществом готовиться к ответному поединку на своем поле. Два последних матча «Бавария» провела с «Фрайбургом» и если в чемпионате она одержала верх (1:0), то в кубке Германии уступила (1:2) и покинула турнир.

Информация для ставок

«Бавария» выиграла семь матчей из десяти при трех поражениях во всех турнирах

«Манчестер Сити» не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах

Команды обменялись пятью победами каждая в десяти последних личных встречах

Три из пяти последних встреч между клубами завершились с одинаковым счетом (1:0)

Прогноз

«Манчестер Сити» выглядит очень мощно и наверняка забьет 1-2 гола, но и вряд ли удержит свои ворота в неприкосновенности. Предлагаем оптимальный вариант «обе забьют», на который можно поставить по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.