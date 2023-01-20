«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (22.01.2023)

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вчера, 15:59

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.2. Поставить на «Вулверхэмптон» можно по 14, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.2.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.65. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.08.

Форма команд

«Манчестер Сити» в прошлом туре выдал совершенно разные два тайма с «Тоттенхэмом», но в итоге смог добиться победы (4:2). Команда пытается угнаться за «Арсеналом», который сейчас лидирует в АПЛ , но отстает на пять баллов, при этом сыграв на одну игру больше. До матча со «шпорами», коллектив уступил «Манчестер Юнайтед» в дерби (1:2) и «Саутгемптону» в кубке ФА (0:2).

«Вулверхэмптон» за последние две недели вылетел из всех внутренних кубков и теперь может сосредоточиться на АПЛ , где у команды есть проблемы. Волки занимают только 16 место с набранными 17 очками и опережает зону вылета лишь на два балла. В предстоящем матче мало кто оставляет шансы гостям, однако они приложат максимум усилий, чтобы побороться за приемлемый результат. В прошлом матче в рамках кубка ФА коллектив проиграл «Ливерпулю» (0:1), а ранее переиграл на своем стадионе «Вест Хэм» в АПЛ (1:0).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь последних выездных матчей «Вулверхэмптона» завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Сити» выиграл пять последних матчей у «Вулверхэмптона»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Манчестер Сити» на своем поле выступает очень мощно, о чем говорят четыре забитых мяча за тайм в ворота «Тоттенхэма». Предлагаем сделать ставку на уверенную победу «горожан» с форой (-2) по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.