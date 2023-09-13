«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (16.09.2023)

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вчера, 11:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Манчестер Юнайтед». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 2.15. Поставить на «Брайтон» можно за 3.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 2.95.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.12. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.43.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» набрал всего шесть очков в первых четырех турах чемпионата Англии, что нельзя назвать хорошим результатом. На данный момент «красные дьяволы» располагаются лишь на 11 месте с шестью баллами. Матч с «Брайтоном» будет очень сложным, ведь соперник уже не раз забирал очки у легендарного клуба. В двух последних матчах «Манчестер Юнайтед» проиграл на выезде «Арсеналу» (1:3), а ранее одолел на своем поле «Ноттингем Форест» (3:2).

«Брайтон» под руководством Де Дзерби продолжает прогрессировать, но также допускал осечки, поэтому набрал также шесть баллов, но опережает нынешнего соперника по дополнительным показателям. В игре с «Манчестер Юнайтед» можно ожидать от гостей смелой игры и качественных контратак. В прошлом туре АПЛ «Брайтон» обыграл на своем поле «Ньюкасл Юнайтед» (3:1), а ранее с тем же счетом уступил «Вест Хэму» (1:3).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» выиграл только четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть последних матчей «Брайтона» завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Юнайтед» проиграл три из пяти последних поединков с «Брайтоном»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» играет на своем поле, но исходя из статистики личных встреч, наверняка будет иметь проблемы с «Брайтоном». Предлагаем сделать ставку на индивидуальный тотал «Брайтона» больше 1.5 по коэффициенту 2.13.