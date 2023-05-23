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«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (25.05.2023)

вчера, 12:11
Челси

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.6. Поставить на «Челси» можно по 5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.634.445.26
Pari 1.60 4.30 5.10

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» практически гарантировал себе место в Лиге чемпионов, что и было главной задачей на конец сезона. «Красные дьяяволы» занимают четвертое место с 69 баллами и опережает «Ливерпуль» на три балла, при этом имея одну игру в запасе. Таким образом, хозяевам достаточно набрать один пункт в двух оставшихся турах, чтобы официально квалифицироваться в Лигу чемпионов. В прошлом туре «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Борнмут» (1:0), а ранее одолел на своем поле «Вулверхэмптон» (2:0).

«Челси» просто доигрывает сезон, а клуб ждут большие изменения. «Аристократы» провели один из худших сезонов за последние годы и на данный момент располагаются на 12 месте с 43 баллами и отстают от ближайшего соперника на один пункт. В прошлом туре «синие» минимально проиграли на выезде «Манчестер Сити» (0:1), а ранее сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (2:2).

Информация для ставок

  • «Манчестер Юнайтед» проиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Челси» проиграл шесть из восьми последних матчей на выезде
  • Пять последних матчей команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Пять последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» выглядит гораздо стабильнее и сильнее своего оппонента и постарается одержать над ним красивую победу. Сделать ставку на успех хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.87 1.28 2.36 1.64 1.86 2.03
Pari 2.30 1.62
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:53
Челси совсем поплыли, победа МЮ !
shlomo
shlomo
вчера в 12:27
Вывеска в этом матче громкая, но что касается фаворита, думаю, здесь всё ясно. Да, МЮ проводит очень нестабильную концовку в чемпионате, но такого соперника как нынешний Челси хозяева просто обязаны обыгрывать, тем более на родном "Олд Траффорд". Если в гостях МЮ может валять дурака и сильно не добирать очков, то на своём поле в 17 поединках АПЛ команда одержала 13 побед, в пяти крайних таковых не пропустила ни одного гола, добыв четыре виктории. Для Челси же - этот матч станет вторым выездом подряд в Манчестер. Вряд ли у гостей получится хотя бы раз вскрыть оборону хозяев. А вот сами лондонцы скорее всего дежурные гол-два пропустят. В пользу МЮ говорит всё: домашний стадион, мотивация, ужасная форма соперника. Мой прогноз здесь - П1, не вижу смысла что-то выдумывать и изобретать велосипед.
Гость
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