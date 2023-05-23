«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (25.05.2023)

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вчера, 12:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.6. Поставить на «Челси» можно по 5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» практически гарантировал себе место в Лиге чемпионов, что и было главной задачей на конец сезона. «Красные дьяяволы» занимают четвертое место с 69 баллами и опережает «Ливерпуль» на три балла, при этом имея одну игру в запасе. Таким образом, хозяевам достаточно набрать один пункт в двух оставшихся турах, чтобы официально квалифицироваться в Лигу чемпионов. В прошлом туре «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Борнмут» (1:0), а ранее одолел на своем поле «Вулверхэмптон» (2:0).

«Челси» просто доигрывает сезон, а клуб ждут большие изменения. «Аристократы» провели один из худших сезонов за последние годы и на данный момент располагаются на 12 месте с 43 баллами и отстают от ближайшего соперника на один пункт. В прошлом туре «синие» минимально проиграли на выезде «Манчестер Сити» (0:1), а ранее сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (2:2).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» проиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах

«Челси» проиграл шесть из восьми последних матчей на выезде

Пять последних матчей команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Пять последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» выглядит гораздо стабильнее и сильнее своего оппонента и постарается одержать над ним красивую победу. Сделать ставку на успех хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.