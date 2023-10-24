«Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген». Прогноз на матч Лиги Чемпионов. (24.10.2023)

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24 октября 2023, 09:48

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «красные дьяволы». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.35. Победа «Копенгагена» оценивается за 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.93.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» еще не набирал очков в Лиге Чемпионов и команде уже некуда отступать. Сдвоенные матчи с «Копенгагеном» являются последним шансом для манкунианцев, чтобы зацепиться за второе место плей-офф, ведь первую ступеньку «Бавария» вряд ли кому-то уже отдаст. Два последних матча «Манчестер Юнайтед» завершились победами в чемпионате над «Шеффилд Юнайтед» и «Брентфордом» с одинаковым счетом (2:1).

«Копенгаген» довольствуется лишь одним набранным пунктом, хотя команда имела хороший шанс отобрать очки у Баварии в прошлом туре (1:2). У коллектива из Дании немного шансов побороться за плей-офф, но если он не проиграет на выезде с загнанным в угол « МЮ », они могут возрасти. В прошлом туре чемпионата «Копенгаген» обыграл на своем поле «Вайле» (2:1), а ранее поделил очки с «Орхусом» (1:1).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» выиграл и проиграл по пять поединков из десяти последних во всех турнирах

«Копенгаген» не проигрывает на выезде уже 11 матчей подряд

«Манчестер Юнайтед» выиграл лишь один поединок из трех у «Копенгагена» в основное время

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» будет доминировать на протяжении всего поединка и вероятнее всего сможет добиться нужной победы. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.