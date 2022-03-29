«Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». Прогноз на английской Премьер-лиги (02.04.2022)

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вчера, 13:34

Ставки букмекеров

Букмекеры с определением фаворита проблем не имели, и абсолютное предпочтение отдали «красным дьяволам». На победу МЮ линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.55. Поверить в успех «Лестера» любой игрок может по коэффициенту 6.15. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 4.62.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.57, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.38. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» перед паузой ФИФА на игры сборных провел домашний поединок в рамках 1/8 Лиги чемпионов и минимально проиграл мадридскому «Атлетико» со счетом (0:1). Поражение в этом матче не позволило коллективу пройти дальше, и он сосредоточился на внутреннем чемпионате, где после 29 игр занимает шестое место.

«Лестер Сити» набрал неплохую форму и радует болельщиков победными результатами. В плей-офф раунде Лиги конференций команда прошла по сумме двух матче французский «Ренн» (3:2), а в чемпионате Англии располагается в самом центре таблицы на 10 месте и продолжает вести борьбу за путевку в еврокубки на будущий сезон.

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» выиграл лишь один из пяти последних матчей

У «Лестера» пять побед в последних семи играх

Четыре минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют»

МЮ пропускает в свои ворота в пяти из шести последних встречах

Прогноз

В этой встрече нас ждет футбол высокого уровня. Футболисты обеих команд обладают необходимыми качествами для организации голевых моментов и оформления голов в ворота друг друга. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7.