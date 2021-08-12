«Манчестер Юнайтед» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (14.08.2021)

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вчера, 19:42

«Манчестер Юнайтед» примет «Лидс» в рамках первого тура АПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу «красных дьяволов» можно по коэффициенту 1.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.30, а на победу «Лидса» по 5.80.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» провел неплохое лето, клуб усилился новыми игроками и хорошо проявил себя в товарищеских матчах. Единственное поражение в товарищеских поединках было от КПР , матч завершился со счетом 2:4. Также команда обыграла «Дерби Каунти», который тренирует бывшая легенда «Юнайтед» Уэйн Руни. В первом туре «Юнайтед» хочет задействовать новых игроков, а также попробует сделать заявку на чемпионский титул.

«Лидс» здорово смотрелся в прошлом сезоне. Команда показала очень хороший футбол, все это благодаря тренеру Марсело Бьелсе, который недавно продлил контракт. В игре клуба были и проблемы, например, «Лидс» пропускал больше всех. В товарищеских матчах этого сезона тенденция продолжилась, команда все еще слишком много пропускает.

Информация для ставок

● «Лидс» не побеждает шесть игр кряду

● «Манчестер Юнайтед» выиграл два матча из последних пяти

● «Лидс» пропускает как минимум один гол восемь игр кряду

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.30.