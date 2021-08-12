«Манчестер Юнайтед» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (14.08.2021)

«Манчестер Юнайтед» примет «Лидс» в рамках первого тура АПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 14:30
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу «красных дьяволов» можно по коэффициенту 1.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.30, а на победу «Лидса» по 5.80.
Форма команд
«Манчестер Юнайтед» провел неплохое лето, клуб усилился новыми игроками и хорошо проявил себя в товарищеских матчах. Единственное поражение в товарищеских поединках было от КПР, матч завершился со счетом 2:4. Также команда обыграла «Дерби Каунти», который тренирует бывшая легенда «Юнайтед» Уэйн Руни. В первом туре «Юнайтед» хочет задействовать новых игроков, а также попробует сделать заявку на чемпионский титул.
«Лидс» здорово смотрелся в прошлом сезоне. Команда показала очень хороший футбол, все это благодаря тренеру Марсело Бьелсе, который недавно продлил контракт. В игре клуба были и проблемы, например, «Лидс» пропускал больше всех. В товарищеских матчах этого сезона тенденция продолжилась, команда все еще слишком много пропускает.
Информация для ставок
● «Лидс» не побеждает шесть игр кряду
● «Манчестер Юнайтед» выиграл два матча из последних пяти
● «Лидс» пропускает как минимум один гол восемь игр кряду
Прогноз
В этом поединке можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.30.