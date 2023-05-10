«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (13.05.2023)

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вчера, 21:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Манчестер Юнайтед». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.38. Поставить на «волков» можно за 7.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» старается как можно лучше завершить сезон в АПЛ и имеет хорошие шансы побороться за третье место. На данный момент «красные дьяволы» занимают только четвертую позицию и отстают от «Ньюкасла» на два пункта. В домашней встрече с нестабильным в этом сезоне «Вулверхэмптоном», болельщики команды рассчитывают исключительно на победу. Два последних матча «Манчестер Юнайтед» завершились минимальными поражениями от «Вест Хэма» и «Брайтона» (0:1).

«Вулверхэмптон» в последнее время чередует победы и поражения, набирая очки в основном на своем стадионе. Перед стартом очередного тура команда занимает 13 место с 40 баллами и уступает ближайшему сопернику лишь в разнице забитых и пропущенных мячей. В прошлом туре «Вулверхэмтон» минимально обыграл на своем поле «Астон Виллу» (1:0), а ранее разгромно проиграл на выезде «Брайтону» (0:6).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» проиграл в трех из десяти последних матчей во всех турнирах

«Вулверхэмптон» выиграл лишь один поединок из десяти последних на выезде

«Манчестер Юнайтед» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Вулверхэмптоном»

Шесть из семи матчей между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мяча

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» играем на своем поле и не имеет права терять очки в этой встрече. Тем не менее, мы рекомендуем обратиться к статистике и сыграть заманчивый коэффициент 2.3 на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок.