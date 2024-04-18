«Марсель» — «Бенфика». Прогноз на матч Лиги Европы (18.04.2024)

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сегодня, 15:33

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. Выбрать успех гостей можно по 2.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.55.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05. Сделать ставку на вариант «обе забьют» предлагают за 1.63.

Форма команд

«Марсель» насобирал уже целую серию поражений в различных турнирах, но все еще имеет шансы на выход в полуфинал. Забитый мяч на выезде позволил сократить разницу в счете и теперь французскому коллективу нужна победа, чтобы как минимум перевести поединок в дополнительное время. В чемпионате Франции команда идет лишь на девятом месте и рискует остаться без еврокубков на следующий сезон. Два последних матча «Марселя» завершились поражением от «Бенфики» (1:2) и «Лиллю» (1:3).

«Бенфика» вряд ли может быть довольна результатом первого матча, ведь она вела в два мяча и могла побеждать с более крупным счетом. Тем не менее, теперь команде придется удерживать победу в один мяч и стараться ловить соперника на контратаках. В чемпионате Португалии «орлы» уже на семь пунктов отстали от «Спортинга» и побороться за чемпионство будет очень сложно. После победы над «Марселем» (2:1) в Лиге Европы, «Бенфика» не оставила шансов «Морейренси» (3:0).

Информация для ставок

«Марсель» проиграл уже пять последних матчей подряд во всех турнирах

«Бенфика» выиграла только пять выездных матчей из десяти последних

«Марсель» проиграл три из пяти последних матчей с «Бенфикой»

Прогноз

«Марсель» играет на своем поле и постарается удивить «Бенфику» уже в начале матча. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на победу в первом тайме по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.