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«Марсель» — «Ним». Прогноз на матч Лиги 1 (16.01.2021)

15 января 2021, 20:51

16 января в чемпионате Франции состоится матч «Марсель» — «Ним». Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.414.998.70
Fonbet Live! 100.00 17.00 1.03
Лига ставок 1.51 4.40 6.20

Ставки букмекеров

Победа «Марселя» в этой встрече идет с коэффициентом 1.45 (хозяева очевидные фавориты). Заключить пари на ничью букмекерская контора Мелбет предлагает по котировке 4.96, а гостевой успех «Нима» получил отметку 7.90.

С ощутимым преимуществом в линии БК идут ставки на «верховой» исход матча. Тотал больше 2,5 голов можно сыграть за 1.77, а меньше – за 2.22.

Форма команд

13 января «Марсель» проиграл ПСЖ в поединке за Суперкубок Франции (1:2). Теперь подопечным Андре-Виллаш Боаша нужно быстро отойти от этого поражения и переключиться на чемпионат, где команда выпала из первой пятерки.

В прошлом туре Лиги 1 «Марсель» расписал ничью без голов в гостях с «Дижоном» (0:0), а перед этим крупно победил дома «Монпелье» (3:1). Сейчас клуб идёт на шестом месте, но имеет на два проведенных матча меньше, чем представители Топ-5.

«Ним» имеет статус главного аутсайдера чемпионата. «Красно-белые» проиграли три последних матча, уступив «Лиллю» (0:1). «Страсбуру» (0:5) и «Дижону» (1:3).

С большой долей вероятности команда не сможет решить задачу сохранения прописки в элите французского футбола. 40 пропущенных голов – это худший показатель лиги.

Информация для ставок

· «Марсель» выиграл все пять домашних матча против «Нима»

· В пяти встречах соперников на стадионе «Марселя» прошла ставка на ТБ(2,5)

· Команды обменивались забитыми голами во всех встречах на поле «Марселя»

· «Ним» проиграл три из четырех предыдущих выездных матчей в чемпионате Франции

Прогноз

У хозяев есть отличная возможность вернуть себе уверенность через убедительную победу над аутсайдером. «Ним» сейчас не выглядит той командой, которая способна доставить проблемы «Марселю» на его поле.

Предлагаем взять комбинированную ставку – «Марсель» победит и ТБ(2,5) по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.414.998.70
Fonbet Live! 100.00 17.00 1.03
Лига ставок 1.51 4.40 6.20
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shlomo
shlomo
15 января в 20:54
Марсель однозначно...и других вариантов не вижу....
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