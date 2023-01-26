«Майнц» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (28.01.2023)

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вчера, 11:41

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.68. В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 4.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Майнц» проводит не лучший отрезок сезона и имеет серию без побед из нескольких матчей. Команда опустилась уже на 12 место с 20 баллами и отстает от ближайших соперников просто на один балл. Коллективу очень нужно победить, чтобы вновь поверить в свои силы и начать набирать важные баллы для себя. Два последних поединка «Майнца» завершились поражением от «Боруссии» Д (1:2) и ничьей со «Штутгартом» (1:1).

«Бохум» набрал девять очков из 15 в пяти последних турах, но это все еще не помогло команде покинуть зону вылета, хотя она достаточно к этом близка. Сейчас коллектив идет на 16 месте с 16 баллами и в случае успешных результатов в следующих встречах может существенно продвинуться по турнирной таблице. В прошлом туре «Бохум» уступил на выезде «Байеру» (0:2), а ранее выиграл у «Герты» (3:1).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Майнца» завершились исходом «обе забьют»

«Бохум» выиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одном ничейном результате

Прогноз

Обоим клубам нужны очки, чтобы бороться за выживание, поэтому предполагаем, что игра будет примерно равной. Предлагаем сделать ставку на ничейный результат по коэффициенту 4 в букмекерской конторе Лига Ставок.