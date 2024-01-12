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«Майнц» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (13.01.2024)

вчера, 09:54
Вольфсбург

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. В случае победы «Вольфсбурга», зайдет коэффициент 3.35. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.92. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Майнц» является одним из главных неудачников сезона на текущий момент, но у команды есть шансы все исправить. Коллектив набрал всего 10 очков и находится в зоне вылета с отставанием в три пункта от ближайшего соперника. В игре с «Вольфсбургом» букмекеры считают хозяев фаворитами, и они постараются добиться результата. В прошлой игре «Майнц» обыграл в товарищеском матче «Фейеноорд» (2:1), а ранее поделил очки с «Боруссией» Дортмунд (1:1).

«Вольфсбург» также не радует последними результатами болельщиков, однако держится в середине турнирной таблицы, а именно на 10 месте. Клуб смог набрать 19 очков и опережает зону вылета на девять пунктов. В случае победы гости смогут продвинуться максимум на одну позицию выше. Два последних поединка «Вольфсбурга» завершились выездной победой над «Шальке-04» (3:2) и домашним поражением от «Баварии» (1:2).

Информация для ставок

  • «Вольфсбург» проиграл четыре из шести последних поединков
  • Пять из десяти последних матчей «Майнца» завершились ничейными результатами
  • «Вольфсбург» обыграл «Майнц» в последних трех матчах
  • Четыре последние встречи завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Майнц» работал в зимнем перерыве над своей игрой и готов добиваться результатов. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2.

Все комментарии
d7964msfyzt9
d7964msfyzt9
вчера в 12:43
Можно сказать, что обе команды имеют примерно равные шансы на победу. “Майнц” является домашней командой, и они играют на своем поле, что может дать им некоторое преимущество.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:16
В данном поединке очередного тура чемпионата Германии нет фаворита. Майнц играет дома, но сильно проваливает текущий сезон. Вольфсбург в прошлом сезоне громил данного соперника на его же стадионе, но в этом - выездная игра "волков" оставляет ждать лучшего. Пожалуй, не полезу в исход поединка. А возьму отчасти банальную для "Бундеслиги" ставку "Обе забьют". Как минимум по разу соперники друг друга огорчить способны. К слову, уже в четырёх крайних личных встречах "карнавальники" и "волки" точными ударами не обменивались. Как известно, любая серия рано или поздно прерывается. И почему бы этому не случиться сейчас, когда в обороне у обеих команд проходной двор?
k59vkfst2mvq
k59vkfst2mvq
вчера в 10:34
«Вольфсбург» имеет больше шансов на победу в предстоящем матче против «Майнца». Однако «Майнц» будет мотивирован набрать важные очки для улучшения своего положения в турнирной таблице и постарается дать бой сопернику.
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