«Майнц» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (13.01.2024)

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вчера, 09:54

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. В случае победы «Вольфсбурга», зайдет коэффициент 3.35. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.92. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Майнц» является одним из главных неудачников сезона на текущий момент, но у команды есть шансы все исправить. Коллектив набрал всего 10 очков и находится в зоне вылета с отставанием в три пункта от ближайшего соперника. В игре с «Вольфсбургом» букмекеры считают хозяев фаворитами, и они постараются добиться результата. В прошлой игре «Майнц» обыграл в товарищеском матче «Фейеноорд» (2:1), а ранее поделил очки с «Боруссией» Дортмунд (1:1).

«Вольфсбург» также не радует последними результатами болельщиков, однако держится в середине турнирной таблицы, а именно на 10 месте. Клуб смог набрать 19 очков и опережает зону вылета на девять пунктов. В случае победы гости смогут продвинуться максимум на одну позицию выше. Два последних поединка «Вольфсбурга» завершились выездной победой над «Шальке-04» (3:2) и домашним поражением от «Баварии» (1:2).

Информация для ставок

«Вольфсбург» проиграл четыре из шести последних поединков

Пять из десяти последних матчей «Майнца» завершились ничейными результатами

«Вольфсбург» обыграл «Майнц» в последних трех матчах

Четыре последние встречи завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Майнц» работал в зимнем перерыве над своей игрой и готов добиваться результатов. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2.