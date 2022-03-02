«Мельбурн Виктори» — «Макартур». Прогноз на матч Австралийской А-лиги (04.03.2022)

1646251103

вчера, 22:58

4 марта 2022 года состоится поединок «Мельбурн Виктори — Макартур». Игра пройдет в рамках очередного тура Австралийской А-лиги. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч на территории Австралии.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Мельбурн Виктори». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 2.07. Ничейный исход оценивается в 3.65, а победа «Макартура» в 3.40. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 1.63.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Мельбурн Виктори» идет на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 18 баллов. У коллектива пять побед, три ничьих и четыре поражения. «Мельбурн» забил 16 голов и пропустил 15 мячей. В последних встречах «Мельбурн» выглядит очень плохо, у команды получилось выиграть только в одном поединке — против «Сентрал Кост Маринерс» со счетом 1:0. Также были поражения от «Сидней Уондерерс» 2:0 и «Ньюкасл Джетс» 1:2 соответственно.

«Макартур» идет в нынешнем сезоне на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 22 пункта. У коллектива шесть побед, четыре ничьих и три поражения. Клуб забил 21 мяч и пропустил 19 голов. В последних встречах этот клуб выглядит неплохо и активно набирает баллы — ничья с «Ньюкасл Джетс» со счетом 2:2, а также победы над «Перт Глори» 0:1 и над «Аделаидой Юнайтед» 4:1.

Информация для ставок

«Макартур» не проигрывает три поединка кряду

«Мельбурн» выиграл два матча из последних пяти

У «Макартура» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что тотал забитых мячей будет больше 3.5 по коэффициенту 2.75. Эти команды способны показать хороший уровень игры и забить много мячей. .