«Мейжоу Кехия» — «Шанхай Шэньхуа». Прогноз на матч Суперлиги Китая (01.12.2022)

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вчера, 11:30

Ставки букмекеров

Фаворитами в этом матче букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.03. В случае победы «Шанхай Шэньхуа», зайдет коэффициент 3.45. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Мейжоу Кехия» после ряда успешных поединков, не набрал ни одного очка в двух последних турах и остается в середине турнирной таблицы. На данный момент у коллектива есть 40 очков, что позволяет ему занимать девятое место, опережая нынешнего соперника на четыре очка. В последнем туре Суперлиги «Мейжоу Кехия» проиграл на выезде «Далянь Про» (1:2), а немного ранее уступил «Ухань Фри Таунс» (0:3).

«Шанхай Шеньхуа» отстает на четыре пункта от «Мэйжоу Кехия», так как клуб был оштрафован на шесть очков. Тем не менее, клуб очень мало выигрывает в последнее время, что сказывается на месте в турнирной таблице. В этой встрече будет хороший шанс немного исправить ситуацию и одержать победу над прямым конкурентов в чемпионате. Два последних поединка «Шанхай Шэньхуа» завершились поражениями от «Бэйцзинь Гоань» и «Тяньцзинь Тайер» с одинаковым счетом (1:2).

Информация для ставок

«Шанхай Шэньхуа» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Мейжоу Кехия» завершились тоталом больше 2.5 мячей

В матче первого круга между клубами сильнее оказался «Шанхай Шэньхуа» (1:0)

Прогноз

«Шанхай Шэньхуа» в последних матчах часто проигрывает и вряд ли будет иметь много шансов отличиться в этой встрече. Предлагаем сделать ставку на победу «Мейжоу Кехия» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.03.