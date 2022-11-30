«Мейжоу Кехия» — «Шанхай Шэньхуа». Прогноз на матч Суперлиги Китая (01.12.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитами в этом матче букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.03. В случае победы «Шанхай Шэньхуа», зайдет коэффициент 3.45. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.
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сегодня, 14:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Мейжоу Кехия» после ряда успешных поединков, не набрал ни одного очка в двух последних турах и остается в середине турнирной таблицы. На данный момент у коллектива есть 40 очков, что позволяет ему занимать девятое место, опережая нынешнего соперника на четыре очка. В последнем туре Суперлиги «Мейжоу Кехия» проиграл на выезде «Далянь Про» (1:2), а немного ранее уступил «Ухань Фри Таунс» (0:3).
«Шанхай Шеньхуа» отстает на четыре пункта от «Мэйжоу Кехия», так как клуб был оштрафован на шесть очков. Тем не менее, клуб очень мало выигрывает в последнее время, что сказывается на месте в турнирной таблице. В этой встрече будет хороший шанс немного исправить ситуацию и одержать победу над прямым конкурентов в чемпионате. Два последних поединка «Шанхай Шэньхуа» завершились поражениями от «Бэйцзинь Гоань» и «Тяньцзинь Тайер» с одинаковым счетом (1:2).
Информация для ставок
- «Шанхай Шэньхуа» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Мейжоу Кехия» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- В матче первого круга между клубами сильнее оказался «Шанхай Шэньхуа» (1:0)
Прогноз
«Шанхай Шэньхуа» в последних матчах часто проигрывает и вряд ли будет иметь много шансов отличиться в этой встрече. Предлагаем сделать ставку на победу «Мейжоу Кехия» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.03.