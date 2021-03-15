«Мидлсбро» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (16.03.2021)

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вчера, 23:31

«Мидлсбро» сыграет против «Престона». Этот поединок состоится в рамках 37-го тура английского Чемпионшипа. В этом сезоне оба клуба находятся в плохой форме, но матч всё равно обещает быть интересным, ведь это второй по силе английский дивизион, где всегда есть место для интриги. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

«Мидлсбро» — фаворит матча, на победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.90. Также букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на ничейный исход по коэффициенту 3.40. Еще одна актуальная ставка — победа «Престона» (4.40).

Форма команд

«Мидлсбро» расположился на девятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 53 пункта. В нынешнем сезоне команда выиграла 15 поединков, восемь раз играла вничью и проиграла в 13 матчах. Клуб забил 44 гола и пропустил 38 мячей. В последних поединках у «Мидлсбро» неплохо получается навязывать сопернику свою игру, клуб цепляется за любую возможность взять очки.

«Престон» проводит не лучший свой сезон. Команда расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице и набрала 44 пункта. Клуб выиграл 13 поединков, пять раз играл вничью и проиграл 18 матчей. Также в активе команды 39 забитых и 46 пропущенных мячей. В последних поединках «Престон» регулярно теряет очки.

Информация для ставок

«Престон» лишь раз победил в последних пяти играх

«Мидлсбро» не проиграл в трех матчах из последних пяти

У «Мидлсбро» семь пропущенных мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что оба клуба забьют и победит «Мидлсбро» по коэффициенту 4.20. Еще одна актуальная ставка — тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.25.