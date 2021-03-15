«Мидлсбро» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (16.03.2021)

«Мидлсбро» сыграет против «Престона». Этот поединок состоится в рамках 37-го тура английского Чемпионшипа. В этом сезоне оба клуба находятся в плохой форме, но матч всё равно обещает быть интересным, ведь это второй по силе английский дивизион, где всегда есть место для интриги. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
«Мидлсбро» — фаворит матча, на победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.90. Также букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на ничейный исход по коэффициенту 3.40. Еще одна актуальная ставка — победа «Престона» (4.40).
Форма команд
«Мидлсбро» расположился на девятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 53 пункта. В нынешнем сезоне команда выиграла 15 поединков, восемь раз играла вничью и проиграла в 13 матчах. Клуб забил 44 гола и пропустил 38 мячей. В последних поединках у «Мидлсбро» неплохо получается навязывать сопернику свою игру, клуб цепляется за любую возможность взять очки.
«Престон» проводит не лучший свой сезон. Команда расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице и набрала 44 пункта. Клуб выиграл 13 поединков, пять раз играл вничью и проиграл 18 матчей. Также в активе команды 39 забитых и 46 пропущенных мячей. В последних поединках «Престон» регулярно теряет очки.
Информация для ставок
- «Престон» лишь раз победил в последних пяти играх
- «Мидлсбро» не проиграл в трех матчах из последних пяти
- У «Мидлсбро» семь пропущенных мячей в последних пяти играх
Прогноз
В этом матче можно поставить на то, что оба клуба забьют и победит «Мидлсбро» по коэффициенту 4.20. Еще одна актуальная ставка — тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.25.