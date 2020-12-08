«Мидтьюлланд» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (09.12.2020)

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вчера, 09:12

9 декабря в Дании состоится матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют «Мидтьюлланд» и «Ливерпуль». Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на это противостояние.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет на предстоящий матч предложила такие коэффициенты: победа «Мидтьюлланда» идет за 3.50, а выигрыш «Ливерпуля» можно спрогнозировать с коэффициентом 2.09. Вероятность того, что команды сыграют вничью, оценивается котировкой 3.96.

Аналитики БК склоняются к тому, что команды результативно сыграют в атаке. За ставку ТБ (2,5) предложен коэффициент 1.70, ТМ(2,5) идет за 2.34.

Форма команд

«Мидтьюлланд» завершает групповую стадию Лиги чемпионов на последнем месте в квартете. Единственный раз команда избежала поражения, когда в прошлом туре разделила очки в гостях с «Аталантой» (1:1). В чемпионате Дании хозяева отметились легкой победой в гостях над «Вейле» (2:0).

«Ливерпуль» досрочно стал победителем группы D. Команда Юргена Клоппа набрала 12 очков за пять матчей и стала недосягаемой для своих соперников. 1 декабря «красные» на домашней арене обыграли «Аякс» (1:1), а в чемпионате Англии команда отметилась крупной победой над «Вулверхэмптоном» (4:0).

Информация для ставок

«Ливерпуль» не проигрывал в пяти прошлых гостевых матчах – три ничьи и две победы

«Мидтьюлланд» проиграл два из пяти предыдущих поединков на своем стадионе

В трех из пяти матчей «Мидтьюлланда» в Лиге чемпионов прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Ливерпуль» не пропускал голов в трех из пяти последних поединков во всех турнирах

Прогноз

Участники этой встречи уже не преследуют никаких турнирных задач. Скорей всего, нас ожидает открытое противостояние соперников, которые сыграют на атаку без оглядки на собственные ворота. К этому располагает отсутствие мотивации и ответственности за результат.