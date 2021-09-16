«Мидтьюлланд» — «Лудогорец». Прогноз на матч Лиги Европы (16.09.2021)

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сегодня, 13:44

В первом туре Лиги Европы «Мидтьюлланд» принимает одного из лидеров болгарского футбола — «Лудогорец». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот поединок.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом этого поединка является «Мидтьюлланд» На победу клуба из Дании можно поставить по коэффициенту 1.83. Поверить в успех «Лудогорца» в букмекерской конторе Мелбет предлагают по коэффициенту 4.5, а ничейный исход будет стоить 3.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.87, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.99.

Форма команд

«Мидтьюлланд» не смог пройти квалификацию в Лигу Чемпионов, поэтому команде придется участвовать в групповом этапе Лиги Европы. Коллектив идет на втором месте в чемпионате Дании и отстает от лидера всего на два пункта. Руководство поставило задачу клубу зайти как можно дальше в этом розыгрыше, поэтому на своем поле игроки приложат максимум усилий для достижения результата.

Болгарский клуб также до последней стадии плей-офф пытался пробиться в Лигу Чемпионов, но уступил «Мальме» по сумме двух матчей. Тем не менее, коллектив состоит из опытных и квалифицированных игроков, которые могут качественно заявить о себе в турнире рангом ниже. Клуб не является фаворитом, однако сможет создать проблемы датчанам в этой встрече. Прошлая игра «Лудогорца» завершилась победой над «Черно Море» (2:0), а ранее клуб выиграл у «Пирина» (1:3).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Мидтьюлланда» закончились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из шести последних матчей «Лудогорца» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Лудогорец» не проигрывает уже восемь матчей во всех турнирах

Клуб из Дании забивал в 13 из 15 последних игр на своем поле во всех турнирах

Прогноз

«Мидтьюлланд» хорошо показывал себя в предыдущих поединках квалификации и на своем поле команде по силам создать серьезные проблемы «Лудогорцу». Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Мелбет. Команда будет играть первым номером и вероятнее всего достигнет успеха в этой встрече.