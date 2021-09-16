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«Мидтьюлланд» — «Лудогорец». Прогноз на матч Лиги Европы (16.09.2021)

сегодня, 13:44

В первом туре Лиги Европы «Мидтьюлланд» принимает одного из лидеров болгарского футбола — «Лудогорец». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.853.684.48
Фонбет 1.77 3.70 4.60
Мелбет 1.76 3.88 4.85
BetBoom 1.69 3.94 5.18

Ставки букмекеров

Явным фаворитом этого поединка является «Мидтьюлланд» На победу клуба из Дании можно поставить по коэффициенту 1.83. Поверить в успех «Лудогорца» в букмекерской конторе Мелбет предлагают по коэффициенту 4.5, а ничейный исход будет стоить 3.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.87, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.99.

Форма команд

«Мидтьюлланд» не смог пройти квалификацию в Лигу Чемпионов, поэтому команде придется участвовать в групповом этапе Лиги Европы. Коллектив идет на втором месте в чемпионате Дании и отстает от лидера всего на два пункта. Руководство поставило задачу клубу зайти как можно дальше в этом розыгрыше, поэтому на своем поле игроки приложат максимум усилий для достижения результата.

Болгарский клуб также до последней стадии плей-офф пытался пробиться в Лигу Чемпионов, но уступил «Мальме» по сумме двух матчей. Тем не менее, коллектив состоит из опытных и квалифицированных игроков, которые могут качественно заявить о себе в турнире рангом ниже. Клуб не является фаворитом, однако сможет создать проблемы датчанам в этой встрече. Прошлая игра «Лудогорца» завершилась победой над «Черно Море» (2:0), а ранее клуб выиграл у «Пирина» (1:3).

Информация для ставок

  • Пять последних матчей «Мидтьюлланда» закончились исходом «обе забьют — нет»
  • Четыре из шести последних матчей «Лудогорца» закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Лудогорец» не проигрывает уже восемь матчей во всех турнирах
  • Клуб из Дании забивал в 13 из 15 последних игр на своем поле во всех турнирах

Прогноз

«Мидтьюлланд» хорошо показывал себя в предыдущих поединках квалификации и на своем поле команде по силам создать серьезные проблемы «Лудогорцу». Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Мелбет. Команда будет играть первым номером и вероятнее всего достигнет успеха в этой встрече.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.51 1.84 2.04 1.47 2.81
Мелбет 2.07 1.85
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:46
Хозяева не проиграют
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