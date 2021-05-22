ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыДания. Суперлига 2020/2021

«Мидтьюлланд» — «Орхус». Прогноз на матч чемпионата Дании (24.05.2021)

сегодня, 07:17

В 10-м туре Чемпионской группы Суперлиги Дании «Мидтьюлланд» примет у себя «Орхус». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.504.566.34
Лига Ставок 1.49 4.50 6.00
Мелбет 1.50 4.54 6.05
1XBET 1.50 4.54 6.05

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Мидтьюлланд» очевидным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.5. Победа «Орхуса» котируется в 5.95. Ничейный исход представлен коэффициентом 4.48.

Коэффициент на тотал больше 2.5 мячей составил 1.65, низовой исход (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.25. Исход «обе команды забьют» представлен котировкой 1.8.

Форма команд

«Мидтьюлланд» за тур до конца чемпионата удерживает вторую строчку в турнирной таблице и имеет отличные шансы на попадание в квалификацию Лиги чемпионов, а также в случае осечки «Брондбю» может завоевать золотые медали Суперлиги. Сейчас у хозяев поля не лучший отрезок сезона: всего одна победа в последних пяти матчах. В последних двух турах «Мидтьюлланд» не смог обыграть «Раннерс» (1:1) и потерпел поражение от «Копенгагена» (2:4).

«Орхус» гарантировал себе участие в квалификации Лиги Конференций. Команда спокойно финиширует на четвертом месте чемпионата. В прошлом туре нынешние гости уступили «Брондбю» (1:2), а до этого обыграли «Нордшелланд» (3:1).

Информация для ставок

  • «Мидтьюлланд» не проигрывает 7 домашних матчей, но в тоже время выиграл 1 раз в последних 5 поединках чемпионата
  • «Орхус» забивает на выезде четыре игры подряд
  • В последних четырех очных встречах команд «Мидтьюлланд» добыл три победы
  • «Мидтьюлланд» забивают дома в 15 из 16 последних матчей

Прогноз

«Мидтьюлланду» крайне необходима победа в этом матче. Немотивированный соперник вряд ли создаст большие проблемы хозяевам поля. Сделать ставку на победу «Мидтьюлланда» можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.66 1.78 2.09
Лига Ставок 2.21 1.62 1.75 2.00
Мелбет 2.31 1.68
1XBET 2.31 1.68
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:43
Хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100