«Мидтьюлланд» — «Орхус». Прогноз на матч чемпионата Дании (24.05.2021)

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сегодня, 07:17

В 10-м туре Чемпионской группы Суперлиги Дании «Мидтьюлланд» примет у себя «Орхус». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Мидтьюлланд» очевидным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.5. Победа «Орхуса» котируется в 5.95. Ничейный исход представлен коэффициентом 4.48.

Коэффициент на тотал больше 2.5 мячей составил 1.65, низовой исход (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.25. Исход «обе команды забьют» представлен котировкой 1.8.

Форма команд

«Мидтьюлланд» за тур до конца чемпионата удерживает вторую строчку в турнирной таблице и имеет отличные шансы на попадание в квалификацию Лиги чемпионов, а также в случае осечки «Брондбю» может завоевать золотые медали Суперлиги. Сейчас у хозяев поля не лучший отрезок сезона: всего одна победа в последних пяти матчах. В последних двух турах «Мидтьюлланд» не смог обыграть «Раннерс» (1:1) и потерпел поражение от «Копенгагена» (2:4).

«Орхус» гарантировал себе участие в квалификации Лиги Конференций. Команда спокойно финиширует на четвертом месте чемпионата. В прошлом туре нынешние гости уступили «Брондбю» (1:2), а до этого обыграли «Нордшелланд» (3:1).

Информация для ставок

«Мидтьюлланд» не проигрывает 7 домашних матчей, но в тоже время выиграл 1 раз в последних 5 поединках чемпионата

«Орхус» забивает на выезде четыре игры подряд

В последних четырех очных встречах команд «Мидтьюлланд» добыл три победы

«Мидтьюлланд» забивают дома в 15 из 16 последних матчей

Прогноз

«Мидтьюлланду» крайне необходима победа в этом матче. Немотивированный соперник вряд ли создаст большие проблемы хозяевам поля. Сделать ставку на победу «Мидтьюлланда» можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Мелбет.