«Милан» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (26.02.2023)

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сегодня, 16:34

Ставки букмекеров

«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.2. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.4. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.35.

Букмекеры верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.88. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

После ряда поражений в чемпионате «Милан» выиграл два последних тура и вернулся в борьбу за самые высокие места. Коллектив на данный момент занимает четвертое место и уступает ближайшему сопернику только по дополнительным показателям. В матче с нестабильной, но яркой «Аталантой» от хозяев требуется сыграть аккуратно и добыть победу. В прошлой игре «Милан» обыграл на выезде «Монцу» (1:0), а в Лиге Чемпионов одолел «Тоттенхэм» (1:0).

«Аталанта» очень неровно выступает в сезоне и мало кто верит, что команда сможет все-таки закончить чемпионат в топ-4. Сейчас команда из Бергамо занимает шестое место с 41 баллом и в случае победы сможет продвинуться вверх по турнирной таблице. Два последних поединка «Аталанты» завершились домашним поражением от «Лечче» (1:2) и выездной победой над «Лацио» (2:0).

Информация для ставок

«Милан» выиграл уже три мата подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Милан» выиграл три из четырех последних встреч с «Аталантой»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что оба коллектива захотят в первую очередь обезопасить свои владения, поэтому большого количества мячей ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.