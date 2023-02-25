«Милан» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (26.02.2023)

Ставки букмекеров
«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.2. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.4. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.35.
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завтра, 22:45
Букмекеры верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.88. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.92.
Форма команд
После ряда поражений в чемпионате «Милан» выиграл два последних тура и вернулся в борьбу за самые высокие места. Коллектив на данный момент занимает четвертое место и уступает ближайшему сопернику только по дополнительным показателям. В матче с нестабильной, но яркой «Аталантой» от хозяев требуется сыграть аккуратно и добыть победу. В прошлой игре «Милан» обыграл на выезде «Монцу» (1:0), а в Лиге Чемпионов одолел «Тоттенхэм» (1:0).
«Аталанта» очень неровно выступает в сезоне и мало кто верит, что команда сможет все-таки закончить чемпионат в топ-4. Сейчас команда из Бергамо занимает шестое место с 41 баллом и в случае победы сможет продвинуться вверх по турнирной таблице. Два последних поединка «Аталанты» завершились домашним поражением от «Лечче» (1:2) и выездной победой над «Лацио» (2:0).
Информация для ставок
- «Милан» выиграл уже три мата подряд во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Милан» выиграл три из четырех последних встреч с «Аталантой»
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что оба коллектива захотят в первую очередь обезопасить свои владения, поэтому большого количества мячей ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.