«Милан» — «Сампдория». Прогноз на матч Серии А (20.05.2023)

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вчера, 20:47

Ставки букмекеров

«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.18. В то время на победу гостей коэффициент составляет 17. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 6.7.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.6. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Милан» очень невовремя начал буксовать и в итоге получил большие турнирные проблемы на всех фронтах. Команда покинула Лигу чемпионов за шаг до финала, уступив в ответном матче «Интеру» (0:1), а в чемпионате рискует не попасть в топ-4. «Россонери» занимают пятое место с 61 баллом и отстают от ближайшего соперника на четыре пункта. В прошлом туре Серии А «Милан» безвольно проиграл на выезде «Специи» (0:2).

«Сампдория» уже официально покинет Серию А и вряд ли в коллективе сейчас царит бодрая атмосфера. Перед стартом нынешнего тура коллектив идет на последнем месте с 18 баллами и даже от «Кремонезе» отстает на шесть пунктов. В матче даже с кризисным «Миланом», шансов у гостей набрать очки крайне мало. Два последних матча «Сампдории» завершились ничьей с «Эмполи» (1:1) и выездным поражением от «Удинезе» (0:2).

Информация для ставок

«Милан» проиграл три последних матча во всех турнирах подряд

«Сампдория» не может выиграть на выезде уже десять поединков

«Милан» выиграл у «Сампдории» четыре из пяти последних встреч

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Милан» играет на своем поле и в любом состоянии обязан обыгрывать абсолютного аутсайдера Серии А. Рекомендуем немного повысить коэффициент и взять победу хозяев в первом тайме по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.