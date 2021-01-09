«Милан» — «Торино». Прогноз на матч Серии A (09.01.2021)

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09 января 2021, 00:13

«Милан» и «Торино» проведут очную встречу 9 января в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту игру.

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Милана» принимаются с коэффициентом 1.60. Вероятность гостевой виктории «Торино» аналитик БК Фонбет оценили котировкой 6.65, а за ничью букмекер предложил отметку 4.18.

В этой игре эксперты отдают предпочтение результативному исходу. Так, вариант с тотал больше 2,5 голов можно сыграть за 1.73, меньше – 2.29.

Форма команд

В прошлом сезоне оппоненты встречались трижды. В чемпионате Италии они обменялись домашними победами с минимальной разницей голов, а в кубке страны «Милан» переиграл соперника в дополнительных таймах (4:2).

Эту кампанию команды проводят с диаметрально разными успехами. «Милан» удерживает лидерство в турнирной таблице, несмотря на поражение в прошлом туре от «Ювентуса» (1:3). Головной боли Стефано Пиоли добавляет переполненный лазарет, где оказался ряд ключевых игроков – Ибрагимович, Ребич, Крунич, Габбиа.

«Торино» только благодаря последним успехам смог покинуть зону вылета, но опережают «быки» тройку худших только по дополнительным показателям. В прошлом туре клуб из Турина разделил очки с «Вероной» (1:1), а перед этим оформил вторую победу в сезоне, когда обыграл в гостях «Парму» (3:0).

Информация для ставок

· «Милан» не проигрывал в 25 из 27 прошлых матчей против «Торино»

· В 6 из 7 прошлых матчей «Торино» в гостях сыграла ставка на ТБ (2,5)

· «Милан» пропускал минимум два гола в 5 из 6 предыдущих встреч на своем поле

Прогноз

Из-за кадровых потерь «Милан» потерял былую стабильность. «Россонери» сейчас стали много пропускать, чем пользуются соперники разных калибров.