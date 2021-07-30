«Минай» — «Александрия». Прогноз на матч чемпионата Украины (31.07.2021)

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вчера, 07:37

«Минай» во 2-м туре УПЛ сыграет дома с «Александрией». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Александрию» фаворитом этого матча. На победу гостей можно поставить по коэффициенту 1.86, ничейный результат оценивается в 3.7, а победа «Миная» представлена коэффициентом 4.14.

Поставить на тотал больше (2,5) голов можно с котировкой 1.72, коэффициент на низовой исход встречи (ТМ 2,5) составил 2.1. Ставку «обе команды забьют» можно сыграть по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Минай» пропускал игру первого тура по просьбе киевского «Динамо», а потому просто продолжал готовиться к сезону на своей базе. Команда усилилась несколькими молодыми футболистами а также опытным форвардом Евгением Селезнёвым.

«Александрия» пережила в межсезонье кадровую чистку, а на смену многолетнему главному тренеру пришел новый, который усилил состав несколькими иностранцами. В первом туре чемпионата Украины команда одержала скромную победу над «Зарей» (1:0).

Информация для ставок

«Минай» не может победить в шести официальных матчах подряд

Четыре из шести последних поединков «Александрии» завершились вничью

Последняя очная встреча команд завершилась поражением «Миная» (0:2)

В шести из семи последних игр «Александрия» забивает минимум один гол

Прогноз

Нас ожидает очень напряженный матч, с большим количеством борьбы на каждом участке поля. «Александрия» более квалифицирована и, скорее всего, добудет положительный результат. Рекомендуем сделать ставку на победу «Александрии» по коэффициенту 1.86 в букмекерской конторе Мелбет.

Букмекеры также предлагают коэффициент 2.00 на победу хозяев в матче «Генгам» — «Валансьен».