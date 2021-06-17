«Минск» — «Энергетик-БГУ». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (17.06.2021)

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вчера, 07:40

«Минск» и «Энергетик-БГУ» проведут очную встречу в рамках 13-го тура Высшей лиги Беларуси. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет в этом поединке отдает минимальное предпочтение «Минску». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.49. Ничейный исход оценивается в 3.44. Победа «Энергетик-БГУ» представлена коэффициентом 2.56.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.79 на ТБ 2.5 и 2.05 на ТМ 2.5.

Форма команд

По итогам 12 сыгранных туров «Минск» набрал 16 очков и расположился на 8-м месте в турнирной таблице Высшей лиги. В прошлом матче первенства столичный коллектив оформил четвертую победу в чемпионате, обыграв на выезде «Славию» (2:1). Прежде ФК «Минск» крупно уступил в гостях «Гомелю» (0:5), потерпев четвертое поражение в лиге. Еще в четырех поединках с участием минчан фиксировалась ничья.

«Энергетик-БГУ» заметно прибавил после провального старта сезона. На счету команды три победы подряд, которые поспособствовали поднятию клуба на девятую позицию рейтинга Высшей лиги. В данной серии команда поочередно обыграла «Слуцк» (1:0), «Динамо» Брест (1:0) и «Гомель» (3:2). Прежде «Энергетик» не мог победить 8 матчей подряд.

Информация для ставок

В 6 из 7 прошлых матчей «Минска» в чемпионате прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) 2 предыдущих встречах команд на поле «Минска» сыграли ставки ТБ (2,5) и ОБЗ

(2,5) и ОБЗ «Минск» забивал и пропускал голы в 4 из 5 домашних матчей чемпионата

Прогноз

К предстоящей игре обе команды подходят с победами в прошлых турах. Учитывая это, а также тот факт, что в очных встречах «Минск» и «Энергетик» стабильно забивают друг другу, предлагаем ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предложили поставить на тотал мячей больще 2.5 по коэффициенту 2.2 в матче «Пласа Колония» — «Ливерпуль».