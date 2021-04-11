«Мирандес» — «УД Логроньес». Прогноз на матч Сегунды (11.04.2021)

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сегодня, 01:42

«Мирандес» сыграет против «Логроньеса» в рамках очередного тура испанской Сегунды 11 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

«Мирандес» — фаворит этого поединка. Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.02. Также можно сделать ставку на победу «Логроньеса» за 4.05. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход за 3.25.

Форма команд

«Мирандес» идет на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 44 балла. В нынешнем сезоне команда выиграла 12 поединков, восемь раз сыграла вничью и проиграла 11 матчей. В последних играх «Мирандес» никак не может отыскать свою игру, клуб регулярно теряет очки.

«Логроньес» идет на 18-й строчке в турнирной таблице. У клуба 36 пунктов в активе. Команда выиграла девять матчей, столько же раз сыграла вничью и проиграла 15 игр. В последних матчах «Логро» играет неплохо, он хочет выбраться из подвала турнирной таблицы, чтобы не думать о вылете. Игра против «Мирандеса» имеет большое значение.

Информация для ставок

«Логроньес» не проигрывает три игры кряду

«Мирандес» победил в двух матчах из последних пяти

У «Мирандеса» восемь пропущенных в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 2.15. Также можно сделать ставку на ничью или победу «Логроньеса» за 1.78 и на «тотал голов в матче больше 2,5» по коэффициенту 2.55.

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