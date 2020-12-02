«Мольде» — «Дандолк». Прогноз на матч Лиги Европы (03.12.2020)

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02 декабря 2020, 04:35

В пятом туре Лиги Европы «Мольде» принимает «Дандолк». Смогут ли хозяева победить и продолжить борьбу за выход в плей-офф?

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в триумфе «Мольде» в рамках данного противостояния. На их победу коэффициент 1,19, ничья котируется на отметке 7,80, а заиграть победу «Дандолка» можно за 16,75.

По линии БК понятно, что нас ожидает результативный поединок. Тотал больше 3,5 мячей можно сыграть с коэффициентом 2,18, а меньше за 1,76.

Форма команд

«Мольде» продолжает борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы. На текущий момент команда находится на второй позиции, но отрыв от «Рапида» только условный. Необходимо обязательно обыгрывать «Дандолк». После двух стартовых побед на турнире последовали крупные поражения от «Арсенала» (1:4 и 0:3).

«Дандолк» проваливает этот сезон. Команда не набрала ни одного очка в Лиге Европы. В национальном первенстве всего лишь третья позиция. Отыгрались подопечные Филиппо Джованьолли за все свои неудачи в последнем матче Кубка Ирландии, победив «Атлон Таун» со счётом 11:0.

Остается в двух матчах еврокубков продемонстрировать свою лучшую игру и зацепиться за победу.

Информация для ставок

«Мольде» выиграл шесть из 10 последних домашних матчей

«Дандолк» выиграл два последних выездных поединка

Между собой команды встречались один раз в истории. «Мольде» одержал победу 2:1

«Дандолк» только в одном из 10 последних матчей проиграл с разницей более чем в два мяча

Прогноз

Мы считаем, что букмекеры немного переоценивают хозяев поля. «Дандолк», несмотря на серию поражений, демонстрирует временами весьма неплохую игру. «Мольде» фаворит, но вряд ли команда способна на разгром. Все-таки гости не настолько уступают в классе хозяевам, чтобы проиграть с разницей в три и более мячей. Предлагаем вам сыграть победу «Дандолка» с учетом форы (+2,5) мяча с коэффициентом 1,64.