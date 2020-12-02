«ЧФР Клуж» — ЦСКА София. Прогноз на матч Лиги Европы (03.12.2020)

1606871588

02 декабря 2020, 04:13

ЦСКА потерял практически все шансы на выход в плей-офф, а вот «Клуж» еще может побороться с «Янг Бойз» за вторую позицию. Увидим ли мы победу хозяев?

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Клуж» фаворитом предстоящего поединка. Сыграть их победу можно за коэффициент 1,70. Ничья представлена котировкой 3,86, а вот триумф гостей можно заиграть за 5,60.

Букмекеры не верят в результативный исход поединка, предлагая коэффициент на тотал меньше 2,5 мячей 1,76, тотал больше можно заиграть с котировкой 2,18.

Форма команд

«Клуж» не лучшим образом выступает в этом году. Команда уступила в рамках 1/16 Кубка Румынии «Политехнике Яссы» (0:1). В рамках национального первенства клуб расположился на третьем месте с отставанием от первой позиции в шесть очков. В Лиге Европы после четырех сыгранных туров в активе «Клужа» четыре зачетных пункта и отставание от зоны плей-офф в три очка. В прошлой встрече зафиксировано поражение от «Ромы» (0:2).

ЦСКА потерял все шансы на успех в еврокубках. На текущий момент команда идет на четвертой позиции, имея в своем активе одно набранное очко. Коллектив из Софии не забил ни одного гола в четырех матчах Лиги Европы.

В чемпионате Болгарии ЦСКА идет на четвертом месте, имея серию из трех побед кряду – над «Царско Село» (1:0), «Монтаной» (2:1) и ЦСКА 1948 (2:0).

Информация для ставок

«Клуж» проиграл три последних домашних поединка

ЦСКА выиграл два последних матча

выиграл два последних матча Между собой команды встречались один раз в истории. Зафиксирована победа «Клужа» (2:0)

ЦСКА забил девять мячей в последних четырех встречах

Прогноз