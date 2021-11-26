«Монако» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (28.11.2021)

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26 ноября 2021, 21:41

В очередном туре чемпионата Франции состоится очная встреча между «Монако» и «Страсбуром». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на матч.

Ставки букмекеров

В предстоящем поединке букмекеры ожидают успех «Монако». Ставки на победу хозяев поля в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.72, на ничью предложена цена 4.14, а победа «Страсбура» доступна по котировке 5.20.

Аналитики также считают, что команды покажут результативный футбол и на двоих забьют минимум три гола. Исход ТБ (2,5) мячей можно сыграть по котировке 1.87, ТМ(2,5) – 2.03.

Форма команд

К очередному туру чемпионата Франции «Монако» подходит на восьмом месте. В пяти последних поединках лиги команде удалось оформить только одну победу – дома над «Монпелье» (3:1). Затем команда Нико Ковача сенсационно уступила на выезде «Бресту» (0:2), а также ушла от поражения в домашней игре против «Лилля» (2:2).

В минувший четверг футболисты «Монако» успешно сыграли дома против «Реала Сосьедад» (2:1). Команда обеспечила себе участие в раунде плей-офф Лиги Европы.

В активе «Страсбура» тоже 19 очков, но предстоящего соперника в турнирной таблице Лиги 1 команда опережает за счет лучших дополнительных показателей. При этом в пяти последних турах чемпионата клуб проиграл только одну встречу, уступив на выезде «Ренну» (0:1).

Затем «Страсбур» оформил пятую победу в текущем сезоне, обыграв дома «Лорьян» (4:0), а также последовательно разделил очки в противостояниях с «Нантом» (2:2) и «Реймсом» (1:1).

Информация для ставок

В 5 прошлых очных встречах команд на поле «Монако» сыграла ставка ТБ (2.5)

(2.5) В 4 предыдущих домашних поединках «Монако» в Лиге 1 прошел исход ТБ (2.5)

(2.5) «Страсбур» забивал минимум 2 гола в 3 последних поединках на поле «Монако»

Прогноз