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«Монако» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (28.11.2021)

26 ноября 2021, 21:41

В очередном туре чемпионата Франции состоится очная встреча между «Монако» и «Страсбуром». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на матч.

Франция. Лига 1 2021/2022
Монако
Страсбур
1 : 1
завершен
28 ноября 2021, 17:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.684.364.99
Фонбет 1.67 4.00 4.90
BetBoom 1.74 3.93 4.52

Ставки букмекеров

В предстоящем поединке букмекеры ожидают успех «Монако». Ставки на победу хозяев поля в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.72, на ничью предложена цена 4.14, а победа «Страсбура» доступна по котировке 5.20.

Аналитики также считают, что команды покажут результативный футбол и на двоих забьют минимум три гола. Исход ТБ(2,5) мячей можно сыграть по котировке 1.87, ТМ(2,5) – 2.03.

Форма команд

К очередному туру чемпионата Франции «Монако» подходит на восьмом месте. В пяти последних поединках лиги команде удалось оформить только одну победу – дома над «Монпелье» (3:1). Затем команда Нико Ковача сенсационно уступила на выезде «Бресту» (0:2), а также ушла от поражения в домашней игре против «Лилля» (2:2).

В минувший четверг футболисты «Монако» успешно сыграли дома против «Реала Сосьедад» (2:1). Команда обеспечила себе участие в раунде плей-офф Лиги Европы.

В активе «Страсбура» тоже 19 очков, но предстоящего соперника в турнирной таблице Лиги 1 команда опережает за счет лучших дополнительных показателей. При этом в пяти последних турах чемпионата клуб проиграл только одну встречу, уступив на выезде «Ренну» (0:1).

Затем «Страсбур» оформил пятую победу в текущем сезоне, обыграв дома «Лорьян» (4:0), а также последовательно разделил очки в противостояниях с «Нантом» (2:2) и «Реймсом» (1:1).

Информация для ставок

  • В 5 прошлых очных встречах команд на поле «Монако» сыграла ставка ТБ(2.5)
  • В 4 предыдущих домашних поединках «Монако» в Лиге 1 прошел исход ТБ(2.5)
  • «Страсбур» забивал минимум 2 гола в 3 последних поединках на поле «Монако»

Прогноз

«Монако» и «Страсбур», как правило, проводят очные встречи результативно. Вот и сейчас обе команды не испытывают дефицита забитых голов в чемпионате Франции. Предлагаем сыграть ставку на ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.87 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.05 1.43 2.05 1.86 1.60 2.49
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