«Монпелье» — «Дижон». Прогноз на матч французской Лиги 1 (07.02.2021)

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сегодня, 16:43

«Монпелье» сыграет с «Дижоном» в рамках 24-го тура французской Лиги 1. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Победа «Монпелье» в линии букмекеров идет по коэффициенту 1.75. Ничейный исход — 3.70, победа «Дижона» — 4.90. Эти клубы могут удивить поклонников, особенно это касается «Дижона», который славится тем, что шокирует клубы классом выше.

Форма команд

«Монпелье» находится на 11-й строчке в турнирной таблице. У клуба 29 пунктов в активе. Свой последний поединок «Монпелье» сыграл вничью со счетом 1:1, это был матч 23-го тура с «Метцем». Нынешний сезон эта команда проводит далеко не лучшим образом. Вначале казалось, что «Монпелье», как и всегда, будет бороться за место в еврокубках, но что-то пошло не так. Сейчас команда сосредоточена на том, чтобы закрепиться в середине таблицы.

«Дижон» находится на 19-й строчке в таблице и имеет в активе 15 пунктов. Команда проводит ужасный сезон и рискует вылететь в низший дивизион. Тем не менее у «Дижона» бывают проблески в игре, иногда они цепляются за очки в матчах с грандами. К сожалению, это бывает нечасто. «Дижон» в последнее время забыл о том, как побеждать.

Информация для ставок

«Монпелье» не может победить пять матчей кряду

«Дижон» набрал 2 очка в последних пяти матчах из 15 возможных

«Монпелье» (42) пропустил в нынешнем сезоне больше «Дижона» (32)

Прогноз

Можно поставить на то, что только «Монпелье» забьет мяч — коэффициент 2.80. Также можно сделать ставку на «обе забьют» с коэффициентом 1.85.