«Монпелье» — «Монако». Прогноз на матч французской Лиги 1 (15.01.2021)

В стартовом матче 20-го тура чемпионата Франции сыграют «Монпелье» и «Монако». Представляем прогноз и обзор котировок, которые выставили букмекеры на матч 15 января 2021 года.
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2 : 3
завершен
15 января 2021, 23:00
пятница
Ставки букмекеров
Фаворитом этой встречи букмекеры видят «Монако». За победу гостей БК Бетсити выставила коэффициент 1.94. Шансы на победу «Монпелье» и ничью оцениваются одинаково – котировки 4.00.
На результативность игры БК выставила такие предложения: тотал меньше 2,5 голов можно сыграть за 2.24, больше – 1.76.
Форма команд
У «Монпелье» непростой период в чемпионате Франции. Пять туров кряду команда не может взять максимум очков. В этой серии «паладины» трижды проиграли и два раза сыграли вничью. 9 января подопечные Мишель тер Закаряна встречались дома с «Нантом» и не удержали победный результат – ничья 1:1.
«Монпелье» из-за последних неудач опустился на восьмое место в турнирной таблице. От зоны еврокубков команда отстает на пять очков.
«Монако», напротив, заметно прибавил в последних играх. Команда Нико Ковача, забив восемь голов, поочередно победила «Лорьян» (5:2) и «Анже» (3:0), а перед этим разделила очки с «Сент-Этьеном». Благодаря этим успехам «монегаски» обосновались в четверке лидеров, но пятый в рейтинге «Ренн» уступает только по дополнительным показателям.
Информация для ставок
- У «Монпелье» четыре победы в 10 домашних матчах этого сезона
- В девяти гостевых матчах «Монако» не играл вничью – четыре победы и пять поражений
- «Монпелье» не проигрывал «Монако» в трех прошлых домашних матчах
- В четырех из пяти предыдущих очных встреч команд сыграла ставка на ОБЗ
Прогноз
«Монако» набрал отличный ход, но у команды продолжает «хромать» защита, которая пропускает голы даже от аутсайдеров, играющих в меньшинстве.
«Монпелье» давно не побеждал, поэтому в этой встрече хозяева кинут все силы в бой. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» с коэффициентом 1.70 в букмекерской конторе Бетсити.
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