«Монпелье» — «Монако». Прогноз на матч французской Лиги 1 (15.01.2021)

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13 января 2021, 11:14

В стартовом матче 20-го тура чемпионата Франции сыграют «Монпелье» и «Монако». Представляем прогноз и обзор котировок, которые выставили букмекеры на матч 15 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи букмекеры видят «Монако». За победу гостей БК Бетсити выставила коэффициент 1.94. Шансы на победу «Монпелье» и ничью оцениваются одинаково – котировки 4.00.

На результативность игры БК выставила такие предложения: тотал меньше 2,5 голов можно сыграть за 2.24, больше – 1.76.

Форма команд

У «Монпелье» непростой период в чемпионате Франции. Пять туров кряду команда не может взять максимум очков. В этой серии «паладины» трижды проиграли и два раза сыграли вничью. 9 января подопечные Мишель тер Закаряна встречались дома с «Нантом» и не удержали победный результат – ничья 1:1.

«Монпелье» из-за последних неудач опустился на восьмое место в турнирной таблице. От зоны еврокубков команда отстает на пять очков.

«Монако», напротив, заметно прибавил в последних играх. Команда Нико Ковача, забив восемь голов, поочередно победила «Лорьян» (5:2) и «Анже» (3:0), а перед этим разделила очки с «Сент-Этьеном». Благодаря этим успехам «монегаски» обосновались в четверке лидеров, но пятый в рейтинге «Ренн» уступает только по дополнительным показателям.

Информация для ставок

У «Монпелье» четыре победы в 10 домашних матчах этого сезона

В девяти гостевых матчах «Монако» не играл вничью – четыре победы и пять поражений

«Монпелье» не проигрывал «Монако» в трех прошлых домашних матчах

В четырех из пяти предыдущих очных встреч команд сыграла ставка на ОБЗ

Прогноз

«Монако» набрал отличный ход, но у команды продолжает «хромать» защита, которая пропускает голы даже от аутсайдеров, играющих в меньшинстве.

«Монпелье» давно не побеждал, поэтому в этой встрече хозяева кинут все силы в бой. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» с коэффициентом 1.70 в букмекерской конторе Бетсити.

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