«Нант» — «Ренн». Прогноз на матч чемпионата Франции (06.01.2021)

1609921863

06 января 2021, 11:31

«Нант» принимает «Ренн» в матче 18-го тура чемпионата Франции. В случае поражения хозяева рискуют опуститься в зону вылета. Каковы предпосылки к тому, что гостям удастся добиться победы?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет представлены следующие котировки. Победу «Нанта» можно сыграть за 3,72, ничья представлена на значении 3,40, а триумф команды гостей доступен за котировку 2,10. Тотал в этой игре установлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно взять за 2,32, а меньше доступен за 1,68.

Форма команд

«Нант» находится на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда не знает вкуса побед на протяжении восьми последних поединков. Клуб уступил в последней встрече одному из лидеров первенства «Лиону» (0:3). Проблемы команды из-за большого количества пропущенных голов (их уже 30).

«Ренн» в этом сезоне демонстрирует отличные результаты. На текущий момент клуб находится на четвертом месте. Команда сумела выиграть четыре последних поединка. Эти результаты позволили сократить отставание от лидера до пяти зачетных пунктов. В прошлом туре удалось переиграть «Метц» (1:0). Только два мяча пропустил клуб в четырех последних встречах.

Информация для ставок

«Нант» не выигрывает на домашней арене в пяти последних матчах

«Ренн» выиграл в двух последних гостевых поединках

«Ренн» победил в четырех последних встречах

В прошлом сезоне дважды играли между собой команды и обменялись домашними победами

Прогноз

По нашему мнению, хозяева способны оказать достойное сопротивление гостям. Мы считаем, что в этом противостоянии ставка на ничью выглядит предпочтительно, учитывая котировки. «Нант» после серии неудач будет стремиться зацепиться за очки. «Ренн» не всегда стабилен в выездных поединках. В букмекерской конторе Мелбет ставка на ничью представлена котировкой 3,40.