«Наполи» — «Беневенто». Прогноз на матч Серии А (28.02.2021)

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сегодня, 09:53

В очередном туре чемпионата Италии нас ждет довольно интересный матч. Мы предлагаем вашему вниманию обзор ставок и прогнозы на игру между «Наполи» и «Беневенто».

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу хозяев предлагает коэффициент 1.42, а победа «Беневенто» будет стоить 8.1. На ничью предлагается коэффициент 4.7.

Форма команд

«Наполи» идет на 7-м месте в Серии А, чередуя победы и поражения. Несколько дней назад «Наполи» смог победить «Гранаду» в ответном матче Лиги Европы, но этого не хватило, чтобы пройти в 1/8 финала и теперь команда может сосредоточиться на чемпионате Италии.

«Беневенто» очень давно не побеждал в чемпионате, но большинство последних матчей были завершены вничью. Команда находится на 15 месте и имеет 10-очковый запас от зоны вылета.

Информация для ставок

«Беневенто» не может выиграть уже семь матчей в чемпионате подряд.

«Наполи» не проигрывает на своем поле семь встреч.

«Наполи» выиграл пять матчей подряд у «Беневенто» в рамках Серии А.

Прогноз

В данный момент «Наполи» объективно сильнее «Беневенто». Рекомендуем сделать ставку на победу в букмекерской конторе Мелбет на победу «Наполи» в первом тайме. Коэффициент на это событие составляет 1.92.

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