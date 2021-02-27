ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Наполи» — «Беневенто». Прогноз на матч Серии А (28.02.2021)

сегодня, 09:53

В очередном туре чемпионата Италии нас ждет довольно интересный матч. Мы предлагаем вашему вниманию обзор ставок и прогнозы на игру между «Наполи» и «Беневенто».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.434.938.09
Fonbet 1.40 4.90 7.70
Мелбет 1.44 4.98 8.10
Лига ставок 1.45 4.80 6.60
Pin-up 1.44 4.70 7.50

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу хозяев предлагает коэффициент 1.42, а победа «Беневенто» будет стоить 8.1. На ничью предлагается коэффициент 4.7.

Форма команд

«Наполи» идет на 7-м месте в Серии А, чередуя победы и поражения. Несколько дней назад «Наполи» смог победить «Гранаду» в ответном матче Лиги Европы, но этого не хватило, чтобы пройти в 1/8 финала и теперь команда может сосредоточиться на чемпионате Италии.

«Беневенто» очень давно не побеждал в чемпионате, но большинство последних матчей были завершены вничью. Команда находится на 15 месте и имеет 10-очковый запас от зоны вылета.

Информация для ставок

  • «Беневенто» не может выиграть уже семь матчей в чемпионате подряд.
  • «Наполи» не проигрывает на своем поле семь встреч.
  • «Наполи» выиграл пять матчей подряд у «Беневенто» в рамках Серии А.

Прогноз

В данный момент «Наполи» объективно сильнее «Беневенто». Рекомендуем сделать ставку на победу в букмекерской конторе Мелбет на победу «Наполи» в первом тайме. Коэффициент на это событие составляет 1.92.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Остенде» — «Мехелен».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.434.938.09
Fonbet 1.40 4.90 7.70
Мелбет 1.44 4.98 8.10
Лига ставок 1.45 4.80 6.60
Pin-up 1.44 4.70 7.50
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 10:02
Хозяева в качестве фаворитов
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100