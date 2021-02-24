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«Наполи» — «Гранада». Прогноз на матч Лиги Европы (25.02.2021)

сегодня, 04:17

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Наполи» дома сыграет против «Гранады». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.643.885.86
Fonbet 1.65 4.00 5.50
Мелбет 1.66 4.02 6.10
Лига ставок 1.63 3.90 5.60
Pin-up 1.63 3.85 5.90
BetBoom 1.64 3.89 5.96

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.62 на победу хозяев, в то время как победа «Гранады» будет стоить 5.5. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 4.2.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей за 1.74 или предположить, что много мячей болельщики не увидят — ТМ 2.5 за 2.17.

Форма команд

«Наполи» переживает непростые времена. Команда вылетела из Кубка страны, часто проигрывает в чемпионате и уступила «Гранаде» в первом матче ЛЕ (0:2). Чтобы исправить ситуацию, неаполитанцам необходимо пересмотреть свое отношение к игровой дисциплине и игровому процессу в целом. В последнем туре Серии А команда уступила «Аталанте» (2:4), а немного ранее минимально обыграла дома «Ювентус» (1:0).

«Гранада» располагается в середине турнирной таблицы чемпионата Испании, но не побеждает там уже шесть матчей. Однако это не повлияло на первую игру против «Наполи», где «Гранада» не позволила итальянцам забить в Испании и сейчас имеет хорошее преимущество перед ответным матчем. В последнем туре Примеры «Гранада» проиграла аутсайдеру «Уэске» (2:3), а до этого уступила лидеру турнира «Атлетико» (1:2).

Информация для ставок

  • «Гранада» не выигрывает на протяжении шести матчей в чемпионате Испании
  • «Гранада» выиграла один из пяти последних матчей на выезде
  • «Наполи» проиграли всего один из десяти последних домашних матчей во всех турнирах
  • Три последних домашних матча «Наполи» закончились с исходом ТМ 2.5

Прогноз

«Наполи» поставил себя в очень неприятное положение после первого матча. Но мы рискнем предположить, что итальянцам по силам отыграть два мяча и как минимум перевести игру в дополнительное время. Сделать ставку на победу «Наполи» с форой -1 можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.04.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.643.885.86
Fonbet 1.65 4.00 5.50
Мелбет 1.66 4.02 6.10
Лига ставок 1.63 3.90 5.60
Pin-up 1.63 3.85 5.90
BetBoom 1.64 3.89 5.96
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:09
Наполи должен победить
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