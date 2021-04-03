«Наполи» — «Кротоне». Прогноз на матч Серии А (03.04.2021)

В 29-м туре серии А «Наполи» принимает дома «Кротоне». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.
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4 : 3
завершен
вчера, 16:00
Ставки букмекеров
Фаворитом в матче принято считать «Наполи», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.22. Рискнуть на триумф гостей можно по 14.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 6.7
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.81, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.07.
Форма команд
«Наполи» идет на пятом месте в чемпионате и давно не проигрывает. Команда уже не участвует в еврокубках, а потому может полностью сконцентрироваться на борьбе за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Последние два матча неаполитанский клуб выиграл на выезде у «Ромы» (2:0) и «Милана» (1:0).
«Кротоне» заметно отстал от своих соперников по зоне вылета и имеет в своем активе всего 15 очков. В прошлом туре «Кротоне» проиграл «Болонье» (2:3), а немного ранее с тем же счетом уступил «Лацио».
Информация для ставок
• «Кротоне» проиграл девять из десяти матчей в чемпионате Италии
• «Наполи» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах
• «Наполи» выигрывает на своем поле уже четыре встречи подряд
Прогноз
«Наполи» борется за Лигу Чемпионов, терять очки в этом матче не имеет права. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу хозяев с форой -2. Коэффициент на данный исход составляет 2.1.
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