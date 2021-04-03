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«Наполи» — «Кротоне». Прогноз на матч Серии А (03.04.2021)

вчера, 13:15

В 29-м туре серии А «Наполи» принимает дома «Кротоне». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.246.5013.58
Лига Ставок 1.24 6.60 12.00
Фонбет Live! 1.05 11.50 100.00
Мелбет 1.23 6.61 14.10
Pin-Up.ru 1.27 6.30 12.50

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Наполи», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.22. Рискнуть на триумф гостей можно по 14.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 6.7

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.81, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.07.

Форма команд

«Наполи» идет на пятом месте в чемпионате и давно не проигрывает. Команда уже не участвует в еврокубках, а потому может полностью сконцентрироваться на борьбе за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Последние два матча неаполитанский клуб выиграл на выезде у «Ромы» (2:0) и «Милана» (1:0).

«Кротоне» заметно отстал от своих соперников по зоне вылета и имеет в своем активе всего 15 очков. В прошлом туре «Кротоне» проиграл «Болонье» (2:3), а немного ранее с тем же счетом уступил «Лацио».

Информация для ставок

• «Кротоне» проиграл девять из десяти матчей в чемпионате Италии
• «Наполи» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах
• «Наполи» выигрывает на своем поле уже четыре встречи подряд

Прогноз

«Наполи» борется за Лигу Чемпионов, терять очки в этом матче не имеет права. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу хозяев с форой -2. Коэффициент на данный исход составляет 2.1.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Милан» — «Сампдория».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.68 1.50 2.10 1.79
Лига Ставок 2.80 1.44 2.23 1.66
Мелбет 2.99 1.41
Pin-Up.ru 4.70 1.20 2.67 1.49 2.06 1.80
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 15:59
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Кротоне»
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