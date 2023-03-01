«Наполи» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (03.03.2023)

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сегодня, 09:40

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.6. Ничейный результат котируется по 3.95, а победа «Лацио» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.9. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.9. Ставка на «обе забьют» составляет 1.88.

Форма команд

«Наполи» продолжает одну за другой добывать победы в чемпионате Италии и не дает ни малейшего шанса конкурентам сократить расстояние от лидера. В активе клуба из Неаполя уже 65 очков, а отрыв от «Интера» увеличился до 18 баллов. В матче с «Лацио» коллектив, разумеется, выглядит фаворитом, но недооценку соперника следует исключить. В прошлом туре «Наполи» обыграл на выезде «Эмполи» (2:0), а в Лиге Чемпионов команда одолела на выезде «Айнтрахт» Ф (2:0).

«Лацио» старается набирать очки в каждом матче, однако не везде коллективу это удается. Тем не менее, римский клуб вышел на четвертое место в Серии А с 45 баллами и на один пункт опережает своего принципиального соперника «Рому». Для подопечных Сарри очень важно квалифицироваться в Лигу Чемпионов, поэтому гости будут отчаянно сопротивляться «Наполи». В прошлом туре «Лацио» минимально обыграл «Сампдорию» (1:0), а в Лиге Конференций сыграл вничью с «ЧФР Клуж» (0:0).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Ювентуса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Наполи» выиграл четыре из пяти последних поединков в Серии А

Клуб из Неаполя не пропускает уже пять матчей подряд

«Лацио» проиграл четыре последние встречи «Наполи»

Прогноз

«Наполи» не пропускает и в скором времени это должно произойти, учитывая хорошую атакующую линию соперника. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.88.