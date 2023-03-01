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«Наполи» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (03.03.2023)

сегодня, 09:40
Лоботка Станислав

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.6. Ничейный результат котируется по 3.95, а победа «Лацио» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.7.

Италия. Серия А 2022/2023
Наполи
Лацио
ВыигрышВыигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
- : -
03 марта 2023, 22:45
пятница
ВыигрышВыигрышПроигрышНичьяНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.634.055.89
Лига Ставок 1.65 4.00 5.40
1XBET 1.66 4.24 5.65

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.9. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.9. Ставка на «обе забьют» составляет 1.88.

Форма команд

«Наполи» продолжает одну за другой добывать победы в чемпионате Италии и не дает ни малейшего шанса конкурентам сократить расстояние от лидера. В активе клуба из Неаполя уже 65 очков, а отрыв от «Интера» увеличился до 18 баллов. В матче с «Лацио» коллектив, разумеется, выглядит фаворитом, но недооценку соперника следует исключить. В прошлом туре «Наполи» обыграл на выезде «Эмполи» (2:0), а в Лиге Чемпионов команда одолела на выезде «Айнтрахт» Ф (2:0).

«Лацио» старается набирать очки в каждом матче, однако не везде коллективу это удается. Тем не менее, римский клуб вышел на четвертое место в Серии А с 45 баллами и на один пункт опережает своего принципиального соперника «Рому». Для подопечных Сарри очень важно квалифицироваться в Лигу Чемпионов, поэтому гости будут отчаянно сопротивляться «Наполи». В прошлом туре «Лацио» минимально обыграл «Сампдорию» (1:0), а в Лиге Конференций сыграл вничью с «ЧФР Клуж» (0:0).

Информация для ставок

  • Восемь из десяти последних матчей «Ювентуса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Наполи» выиграл четыре из пяти последних поединков в Серии А
  • Клуб из Неаполя не пропускает уже пять матчей подряд
  • «Лацио» проиграл четыре последние встречи «Наполи»

Прогноз

«Наполи» не пропускает и в скором времени это должно произойти, учитывая хорошую атакующую линию соперника. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.88.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.83 1.47 1.94 1.94 1.52 2.65
Лига Ставок 2.80 1.42 1.92 1.86 1.52 2.49
1XBET 1.97 1.98
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