«Наполи» — «Специа». Прогноз на матч итальянской Серии A (06.01.2021)

В 16-м туре чемпионата Италии состоится игра «Наполи» — «Специа». Изучив ставки букмекеров, мы предложили прогноз на матч, который пройдет 6 января 2021 года.
|
1 : 2
завершен
06 января 2021, 20:00
среда
Ставки букмекеров
Аналитики практически не сомневаются, что «Наполи» выиграет этот матч. Такую ставку в БК Мелбет можно сделать по коэффициенту 1.23. Вероятность ничьи оценивается в 7.30, а победа «Специи» идет за 14.50.
Также букмекер отдает предпочтение результативному исходу этой встречи. Сделать ставку на ТБ(2,5) можно по коэффициенту 1.46, ТМ(2,5) – 2.64.
Форма команд
«Наполи» успешно вышел из отпуска, добыв крупную победу над «Кальяри» в гостях. Коллектив из Неаполя прервал серию неудачных поединков, в которых случились поражения от «Интера» (0:1) и «Лацио» (0:2), а также ничейный матч с «Торино» (1:1).
«Партенопеи» базируются на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. В домашних играх «Наполи» показал следующие результаты: четыре победы, одна ничья и два поражения.
У «Специи» мало что получается в итальянской Серии A. Из-за трех поражений кряду команда опустилась в зону вылета, но отставание от 17-й строчки только условное. Новичок чемпионата в последних турах поочередно проиграл таким соперникам: «Интер» (1:2), «Дженоа» (1:2) и «Верона» (0:1).
Информация для ставок
- «Наполи» выиграл три прошлых поединка против «Специи»
- «Специа» сыграла вничью в первом тайме и проиграла три прошлых матча в чемпионате
- В 6 прошлых выездных матчах «Специи» сыграла ставка на ТБ(2,5)
Прогноз
По содержанию игры «Наполи» вернулся на привычный для себя уровень. Сейчас команда Дженнаро Гаттузо стремится закрепиться в первой четверке, а потеря очков в домашней встрече с аутсайдером явно не входит в планы хозяев.
Предлагаем взять комбинированную ставку на победу «Наполи» и ТБ(2,5) с коэффициентом 1.65 в БК Мелбет.
Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Милан» — «Ювентус».