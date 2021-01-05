«Наполи» — «Специа». Прогноз на матч итальянской Серии A (06.01.2021)

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05 января 2021, 22:00

В 16-м туре чемпионата Италии состоится игра «Наполи» — «Специа». Изучив ставки букмекеров, мы предложили прогноз на матч, который пройдет 6 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Аналитики практически не сомневаются, что «Наполи» выиграет этот матч. Такую ставку в БК Мелбет можно сделать по коэффициенту 1.23. Вероятность ничьи оценивается в 7.30, а победа «Специи» идет за 14.50.

Также букмекер отдает предпочтение результативному исходу этой встречи. Сделать ставку на ТБ (2,5) можно по коэффициенту 1.46, ТМ(2,5) – 2.64.

Форма команд

«Наполи» успешно вышел из отпуска, добыв крупную победу над «Кальяри» в гостях. Коллектив из Неаполя прервал серию неудачных поединков, в которых случились поражения от «Интера» (0:1) и «Лацио» (0:2), а также ничейный матч с «Торино» (1:1).

«Партенопеи» базируются на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. В домашних играх «Наполи» показал следующие результаты: четыре победы, одна ничья и два поражения.

У «Специи» мало что получается в итальянской Серии A. Из-за трех поражений кряду команда опустилась в зону вылета, но отставание от 17-й строчки только условное. Новичок чемпионата в последних турах поочередно проиграл таким соперникам: «Интер» (1:2), «Дженоа» (1:2) и «Верона» (0:1).

Информация для ставок

«Наполи» выиграл три прошлых поединка против «Специи»

«Специа» сыграла вничью в первом тайме и проиграла три прошлых матча в чемпионате

В 6 прошлых выездных матчах «Специи» сыграла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

По содержанию игры «Наполи» вернулся на привычный для себя уровень. Сейчас команда Дженнаро Гаттузо стремится закрепиться в первой четверке, а потеря очков в домашней встрече с аутсайдером явно не входит в планы хозяев.

Предлагаем взять комбинированную ставку на победу «Наполи» и ТБ (2,5) с коэффициентом 1.65 в БК Мелбет.

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