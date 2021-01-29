ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Насионал» — «Фамаликау»: прогноз на матч португальской Примейры (30.01.2021)

29 января 2021, 10:28

30 января «Насионал» сыграет против «Фамаликау» в рамках очередного тура португальской Примейры.

Португалия. Примейра 2020/2021
Насионал
Фамаликау
2 : 1
завершен
30 января 2021, 18:30
суббота
Ставки на футбольные матчи
BetCity

Ставки букмекеров

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку с победой «Фамаликау» с коэффициентом 2.85. Ничейный исход оценили в 2.90, примечательно, что на победу «Насионала» можно поставить также с коэффициентом 2.90. Эти команды находятся на самом дне португальской Примейры, но это не значит, что матч будет скучным.

Форма команд

«Насионал» находится на 14-й строчке в таблице и имеет в активе 14 очков. Свой последний матч португальский клуб сыграл вничью с «Бенфикой» со счетом 1:1. Это единственная ничья за последние несколько матчей, до этого у португальцев были одни поражения.

Положение «Фамаликау» в таблице такое же — 14 баллов и 15-я строчка. Свой последний матч команда проиграла со счетом 0:1. Этот клуб, как и их соперники по матчу, не претендует даже на попадание в середину таблицы, не говоря уже о более высоких местах. К сожалению, команды находятся на спаде и только чудо может спасти их от попадания в низшую лигу.

Информация для ставок

● У «Фамаликау» одна победа в пяти матчах
● «Фамаликау» пропустил 26 голов — один из худших результатов лиги
● «Насионал» добыл только одно очко в пяти матчах

Прогноз

Этот матч будет далеко не самым интересным, но посмотреть его точно стоит. Можно присмотреться к ставке на то, что свой первый гол «Фамаликау» забьет в первом тайме с коэффициентом 2.30.

Ставки на футбольные матчи
BetCity
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
29 января в 10:29
гости не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100