«Насионал» — «Фамаликау»: прогноз на матч португальской Примейры (30.01.2021)

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29 января 2021, 10:28

30 января «Насионал» сыграет против «Фамаликау» в рамках очередного тура португальской Примейры.

Ставки букмекеров

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку с победой «Фамаликау» с коэффициентом 2.85. Ничейный исход оценили в 2.90, примечательно, что на победу «Насионала» можно поставить также с коэффициентом 2.90. Эти команды находятся на самом дне португальской Примейры, но это не значит, что матч будет скучным.

Форма команд

«Насионал» находится на 14-й строчке в таблице и имеет в активе 14 очков. Свой последний матч португальский клуб сыграл вничью с «Бенфикой» со счетом 1:1. Это единственная ничья за последние несколько матчей, до этого у португальцев были одни поражения.

Положение «Фамаликау» в таблице такое же — 14 баллов и 15-я строчка. Свой последний матч команда проиграла со счетом 0:1. Этот клуб, как и их соперники по матчу, не претендует даже на попадание в середину таблицы, не говоря уже о более высоких местах. К сожалению, команды находятся на спаде и только чудо может спасти их от попадания в низшую лигу.

Информация для ставок

● У «Фамаликау» одна победа в пяти матчах

● «Фамаликау» пропустил 26 голов — один из худших результатов лиги

● «Насионал» добыл только одно очко в пяти матчах

Прогноз

Этот матч будет далеко не самым интересным, но посмотреть его точно стоит. Можно присмотреться к ставке на то, что свой первый гол «Фамаликау» забьет в первом тайме с коэффициентом 2.30.