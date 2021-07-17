«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск». Прогноз на матч ФНЛ (17.07.2021)

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вчера, 04:37

Во втором туре ФНЛ «Нефтехимик» сыграет дома против « СКА -Хабаровск». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдает предпочтение «Нефтехимику». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.37. Ничейный результат котируется в 3.3, а победа « СКА -Хабаровск» принесет выигрыш по коэффициенту 3.9.

Ставка на тотал больше (2) мячей представлена коэффициентом 1.69. Низовой исход матча (ТМ 2) оценивается в 2.1. Поставить на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 1.89.

Форма команд

«Нефтехимик» хорошо начал сезон и уже в первом туре набрал максимум очков. На своем стадионе клуб из Нижнекамска минимально обыграл «Олимп-Долгопрудный» (1:0), а ранее в товарищеском поединке оказался сильнее «Спартака-2» (3:1).

« СКА -Хабаровск», состав которого недавно пополнил украинский полузащитник, обладает сплоченным коллективом и ставит перед собой самые серьезные задачи на этот сезон. В первом туре ФНЛ « СКА -Хабаровск» одержал выездную победу над «Акроном» (2:1), а две недели назад в товарищеском матче обыграл «Томь» (2:1).

Информация для ставок

В пяти последних матчах « СКА -Хабаровск» сыграли ставки на ТБ 2.5 и «обе забьют»

-Хабаровск» сыграли ставки на 2.5 и «обе забьют» «Нефтехимик» не проигрывает на своем поле уже 13 матчей подряд, включая товарищеские встречи

Четыре последних матча между командами закончились тоталом больше 3.5 мячей

«Нефтехимик» выиграл только один из шести домашних матчей против « СКА -Хабаровск»

Прогноз

«Нефтехимик», несмотря на статистику личных встреч, скорее всего, успешно выступит на своем поле. Предполагаем, что хозяева одержат победу в этом матче. Поставить на «Нефтехимик» можно по коэффициенту 2.37 в букмекерской конторе Мелбет.