«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск». Прогноз на матч ФНЛ (17.07.2021)

Во втором туре ФНЛ «Нефтехимик» сыграет дома против «СКА-Хабаровск». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.
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0 : 0
завершен
вчера, 16:00
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдает предпочтение «Нефтехимику». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.37. Ничейный результат котируется в 3.3, а победа «СКА-Хабаровск» принесет выигрыш по коэффициенту 3.9.
Ставка на тотал больше (2) мячей представлена коэффициентом 1.69. Низовой исход матча (ТМ 2) оценивается в 2.1. Поставить на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 1.89.
Форма команд
«Нефтехимик» хорошо начал сезон и уже в первом туре набрал максимум очков. На своем стадионе клуб из Нижнекамска минимально обыграл «Олимп-Долгопрудный» (1:0), а ранее в товарищеском поединке оказался сильнее «Спартака-2» (3:1).
«СКА-Хабаровск», состав которого недавно пополнил украинский полузащитник, обладает сплоченным коллективом и ставит перед собой самые серьезные задачи на этот сезон. В первом туре ФНЛ «СКА-Хабаровск» одержал выездную победу над «Акроном» (2:1), а две недели назад в товарищеском матче обыграл «Томь» (2:1).
Информация для ставок
- В пяти последних матчах «СКА-Хабаровск» сыграли ставки на ТБ 2.5 и «обе забьют»
- «Нефтехимик» не проигрывает на своем поле уже 13 матчей подряд, включая товарищеские встречи
- Четыре последних матча между командами закончились тоталом больше 3.5 мячей
- «Нефтехимик» выиграл только один из шести домашних матчей против «СКА-Хабаровск»
Прогноз
«Нефтехимик», несмотря на статистику личных встреч, скорее всего, успешно выступит на своем поле. Предполагаем, что хозяева одержат победу в этом матче. Поставить на «Нефтехимик» можно по коэффициенту 2.37 в букмекерской конторе Мелбет.