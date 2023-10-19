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«Ницца» — «Марсель». Прогноз на матч чемпионата Франции (21.10.2023)

вчера, 19:49
Марсель

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. В случае победы «Марселя», зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.493.243.15
Лига Ставок 2.48 3.40 3.00
Pari 2.45 3.25 3.10

Также в линии букмекеры предлагают 2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.82. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Ницца» добилась значительного прогресса и заслуженно забралась уже на второе место в турнирной таблице. Команда набрала 16 очков и отстает от лидера «Монако» всего на один пункт. Предстоящий поединок станет настоящим испытанием для хозяев и одним из ключевых встреч в первом круге, ведь в случае победы удастся еще дальше оторваться от прямого конкурента. В прошлом туре Лиги 1 «Ницца» обыграла на выезде «Мец» (1:0).

«Марсель» только в прошлом туре смог прервать неудачную серию без побед. Сейчас коллектив имеет в своем активе лишь 12 баллов и идет на шестом месте. Тем не менее, в случае победы над «Ниццей» расстояние между клубами сократится всего до одного пункта. В прошлом туре «Марсель» на своем поле крупно обыграл «Гавр» (3:0), а ранее сыграл вничью с «Брайтоном» в Лиге Европы (2:2).

Информация для ставок

  • «Ницца» не проигрывает уже восемь матчей подряд
  • Пять последних матчей «Марселя» завершились тоталом больше 3.5 мячей
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды умеют хорошо атаковать и мы предполагаем, что ни один из вратарей не сможет в этот раз сохранить свои ворота «сухими». Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.62 1.53 1.83 2.07 1.46 2.87
Лига Ставок 2.58 1.51 1.82 2.02 1.45 2.77
Pari 1.80 2.02
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