«Ницца» — «Марсель». Прогноз на матч чемпионата Франции (21.10.2023)

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вчера, 19:49

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. В случае победы «Марселя», зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.25.

Также в линии букмекеры предлагают 2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.82. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Ницца» добилась значительного прогресса и заслуженно забралась уже на второе место в турнирной таблице. Команда набрала 16 очков и отстает от лидера «Монако» всего на один пункт. Предстоящий поединок станет настоящим испытанием для хозяев и одним из ключевых встреч в первом круге, ведь в случае победы удастся еще дальше оторваться от прямого конкурента. В прошлом туре Лиги 1 «Ницца» обыграла на выезде «Мец» (1:0).

«Марсель» только в прошлом туре смог прервать неудачную серию без побед. Сейчас коллектив имеет в своем активе лишь 12 баллов и идет на шестом месте. Тем не менее, в случае победы над «Ниццей» расстояние между клубами сократится всего до одного пункта. В прошлом туре «Марсель» на своем поле крупно обыграл «Гавр» (3:0), а ранее сыграл вничью с «Брайтоном» в Лиге Европы (2:2).

Информация для ставок

«Ницца» не проигрывает уже восемь матчей подряд

Пять последних матчей «Марселя» завершились тоталом больше 3.5 мячей

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды умеют хорошо атаковать и мы предполагаем, что ни один из вратарей не сможет в этот раз сохранить свои ворота «сухими». Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.