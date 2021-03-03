«Ницца» — «Ним». Прогноз на матч чемпионата Франции (03.03.2021)

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вчера, 04:33

«Ницца» и «Ним» сыграют между собой в рамках Лиги 1. Представляем прогноз и обзор линии букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

В грядущем противостоянии букмекеры отдают предпочтение «Ницце». Сделать ставку на победу хозяев в БК Мелбет можно с коэффициентом 1.81. Шансы «Нима» одержать победу оцениваются котировкой 4.64, а ничья идет за 4.02.

Согласно линии, которую предложил букмекер, команды покажут результативный футбол. Исход с тоталом больше (2,5) голов можно сыграть за 1.80, меньше – 2.00.

Форма команд

В прошлом туре чемпионата Франции «Ницца» смогла прервать серию из трех поражений кряду. Команда отметилась гостевой победой над «Ренном» (2:1), которая стала для нее девятой в Лиге 1. Перед этим «орлы» провели неудачные поединки с ПСЖ (1:2), «Марселем» (2:3) и «Метцем» (1:2), в которых команда уступала, несмотря на забитые голы. Сейчас «Ницца» занимает 12-е место в турнирной таблице.

«Ним» ведет борьбу за выживание. В четырех последних турах чемпионата «красно-белые» занесли себе в актив десять очков. Это позволило команде подняться на 18-е место. Показав надежную игру в защите, «Ним» смог победить «Дижон» (2:0), «Бордо» (2:0) и «Лорьян» (1:0). В последнем туре команда спаслась от поражения в матче с «Нантом» (1:1).

Информация для ставок

«Ницца» не побеждала в 9 из 10 прошлых матчей на своем поле

«Ним» забивал голы в четырех матчах подряд

В шести предыдущих поединках «Ниццы» в Лиге 1 прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Ницца» забивала и пропускала голы в пяти прошлых играх

Прогноз

Оборона «Ниццы» надежностью не отличается. «Орлы» стабильно пропускают голы даже на домашней арене. «Ним» должен этим пользоваться, учитывая то, что гостям очень нужны очки.

Предлагаем взять ставку «обе забьют – да», которую в букмекерской конторе Мелбет можно сыграть с коэффициентом 1.80.