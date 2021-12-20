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«Аякс» — «Фортуна». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (22.12.2021)

20 декабря 2021, 21:34

22 декабря состоится поединок «Аякс» — «Фортуна». Игра пройдет в рамках 18-го тура Премьер-лиги Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 1.06 12.50 36.00
1XBET 1.05 15.00 38.00

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Аякс». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.06. Ничейный исход оценивается в 12.00, а победа «Фортуны» в 37.00.

Дополнительная ставка на матч — тотал голов больше 4.5 по коэффициенту 2.07.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Аякс» идет на второй строчке в турнирной таблице. У команды 39 баллов. В последних встречах «Аякс» выиграл у «Фейеноорда», а также уступил АЗ и обыграл «Виллем II».

«Фортуна» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 13 баллов. В последних встречах «Фортуна» не может похвастаться хорошим уровнем игры, команда сыграла вничью с «Утрехтом», победила «Зволле» и проиграла «Фейеноорду».

Информация для ставок

  • «Фортуна» выиграла один матч из последних пяти
  • «Аякс» проиграл один матч из последних десяти
  • У «Фортуны» три забитых мяча за последние три поединка

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, можно сделать ставку на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.35. «Аякс» не так давно проиграл во второй раз в сезоне, команда сейчас уязвима и может ошибаться, это шанс для «Фортуны». Хозяева все еще являются фаворитами, но гости будут давить до последнего.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 5.67 1.15
1XBET 12.00 1.04
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Gahi
Gahi
20 декабря 2021 в 22:24
Победа команды "Аякс" с Азиатской форой (-1). Удачи
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