«Аякс» — «Фортуна». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (22.12.2021)

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20 декабря 2021, 21:34

22 декабря состоится поединок «Аякс» — «Фортуна». Игра пройдет в рамках 18-го тура Премьер-лиги Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Аякс». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.06. Ничейный исход оценивается в 12.00, а победа «Фортуны» в 37.00.

Дополнительная ставка на матч — тотал голов больше 4.5 по коэффициенту 2.07.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Аякс» идет на второй строчке в турнирной таблице. У команды 39 баллов. В последних встречах «Аякс» выиграл у «Фейеноорда», а также уступил АЗ и обыграл «Виллем II».

«Фортуна» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 13 баллов. В последних встречах «Фортуна» не может похвастаться хорошим уровнем игры, команда сыграла вничью с «Утрехтом», победила «Зволле» и проиграла «Фейеноорду».

Информация для ставок

«Фортуна» выиграла один матч из последних пяти

«Аякс» проиграл один матч из последних десяти

У «Фортуны» три забитых мяча за последние три поединка

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, можно сделать ставку на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.35. «Аякс» не так давно проиграл во второй раз в сезоне, команда сейчас уязвима и может ошибаться, это шанс для «Фортуны». Хозяева все еще являются фаворитами, но гости будут давить до последнего.