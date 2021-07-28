«Ним» — «Дижон». Прогноз на матч второй лиги Франции (31.07.2021)

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вчера, 07:12

«Ним» на стадионе «Стад де Костьер» сыграет против «Дижона» в рамках 2-го тура французской Лиги 2. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Ним» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.22, победа «Дижона» котируется в 3.64. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 3.08.

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.05. Низовой исход матча (ТМ 2.5) оценивается в 1.85.

Форма команд

Выступления во второй лиге Франции «Ним» начал с гостевой встречи против «Бастии». Команда быстро открыла счет, но удержать победный результат не сумела – ничья 1:1. Отметим, что в прошлом сезоне «Ним» стал предпоследней командой Лиги 1. По ходу чемпионата команда одержала 9 побед и 8 ничьих, потерпев 21 поражение.

Если «Ним» в прошлом сезоне пришел предпоследним к финишу Лиги 1, то «Дижон» примерил на себе статус главного аутсайдера и тоже опустился в дивизион ниже. По ходу чемпионата «совы» оформили только 4 победы, 9 раз сыграв вничью и проиграв 25 поединков. В стартовом туре второго дивизиона «Дижон» принимал дома «Сошо». Пропустив три гола от соперника, команда смогла ответить лишь одним точным ударом и потерпела заслуженное поражение со счетом 1:3.

Информация для ставок

В 5 из 6 прошлых домашних матчей «Нима» сыграла ставка ОБЗ

«Дижон» проигрывал в 9 из 10 прошлых гостевых поединков во всех турнирах

«Ним» побеждал «Дижон» в 2 из 3 последних матчей на своем поле

Прогноз

Игровой кризис, который преследовал «Дижон» в прошлом сезоне, похоже, продолжится и в новой кампании. «Ним» хоть и не победил в первом туре , но сыграл намного убедительнее предстоящего соперника. Предлагаем ставку на победу «Нима» с форой (0) по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Бетсити.