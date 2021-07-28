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«Ним» — «Дижон». Прогноз на матч второй лиги Франции (31.07.2021)

вчера, 07:12

«Ним» на стадионе «Стад де Костьер» сыграет против «Дижона» в рамках 2-го тура французской Лиги 2. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Франция. Лига 2 2021/2022
Ним
Дижон
- : -
31 июля 2021, 16:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.013.304.17
Фонбет 2.00 3.30 4.05
Мелбет 2.05 3.18 4.12
BetBoom 2.00 3.30 3.80

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Ним» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.22, победа «Дижона» котируется в 3.64. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 3.08.

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.05. Низовой исход матча (ТМ 2.5) оценивается в 1.85.

Форма команд

Выступления во второй лиге Франции «Ним» начал с гостевой встречи против «Бастии». Команда быстро открыла счет, но удержать победный результат не сумела – ничья 1:1. Отметим, что в прошлом сезоне «Ним» стал предпоследней командой Лиги 1. По ходу чемпионата команда одержала 9 побед и 8 ничьих, потерпев 21 поражение.

Если «Ним» в прошлом сезоне пришел предпоследним к финишу Лиги 1, то «Дижон» примерил на себе статус главного аутсайдера и тоже опустился в дивизион ниже. По ходу чемпионата «совы» оформили только 4 победы, 9 раз сыграв вничью и проиграв 25 поединков. В стартовом туре второго дивизиона «Дижон» принимал дома «Сошо». Пропустив три гола от соперника, команда смогла ответить лишь одним точным ударом и потерпела заслуженное поражение со счетом 1:3.

Информация для ставок

  • В 5 из 6 прошлых домашних матчей «Нима» сыграла ставка ОБЗ
  • «Дижон» проигрывал в 9 из 10 прошлых гостевых поединков во всех турнирах
  • «Ним» побеждал «Дижон» в 2 из 3 последних матчей на своем поле

Прогноз

Игровой кризис, который преследовал «Дижон» в прошлом сезоне, похоже, продолжится и в новой кампании. «Ним» хоть и не победил в первом туре , но сыграл намного убедительнее предстоящего соперника. Предлагаем ставку на победу «Нима» с форой (0) по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Бетсити.

Букмекеры также предлагают высокий коэффициент на победу хозяев в матче «Галатасарай» — ПСВ.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.47 1.86 1.99 1.48 2.72
Мелбет 1.87 2.03
BetBoom 2.62 1.44 1.82 1.92 1.46 2.55
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shlomo
shlomo
вчера в 08:42
Хозяева не проиграют
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