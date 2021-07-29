«Ньор» — «Кан». Прогноз на матч второй лиги Франции (31.07.2021)

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вчера, 06:22

«Ньор» и «Кан» проведут очную встречу в рамках 2-го тура французской Лиги 2. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет в этом матче отдает минимальное предпочтение «Ньору». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.56. Ничейный исход оценивается в 3.14. Победа «Кана» представлена коэффициентом 2.93.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.15 на ТБ 2.5 и 1.78 на ТМ 2.5.

Форма команд

В стартовом туре второй лиги Франции «Ньор» играл в гостях против «Валансьена». Команде удалось набрать одно очко в этой встрече, которая завершилась безголевой ничьей. По итогам прошлой кампании в Лиге 2 «Ньор» занял 18-е место в турнирной таблице, получив шанс сохранить прописку в турнире в переходных играх. С этой задачей команда справилась – после гостевого проигрыша «Вильфраншу» (1:3) дома была оформлена победа с нужным счетом (2:0).

«Кан» более успешно начал этот сезон. В домашнем поединке с «Родезом» команда отправила в ворота соперника четыре безответных гола. В минувшем сезоне чемпионата «Кан» тоже претендовал на вылет, но лучшие дополнительные показатели позволили команде опередить ближайшего соперника в турнирной таблице и избежать участия в переходных матчах.

Информация для ставок

«Ньор» не проигрывал «Кану» в 5 прошлых матчах на своем поле – 2 победы и 3 ничьи

«Кан» проигрывал в 4 последних гостевых матчах второй лиги Франции

«Кан» не забивал голы в 3 предыдущих выездных поединках чемпионата

Прогноз

«Кан» плохо проводит выездные игры, в том числе на поле «Ньора». При этом, именно гости грядущей встречи успешнее начали новый сезон чемпионата, разгромив дома «Родез». Предлагаем сыграть ставку «обе забьют – да», которая в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.83.

Букмекеры также предлагают интересный коэффициент на исход матча Лиги конференций «Санта-Клара» — «Шкупи».