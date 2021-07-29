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«Ньор» — «Кан». Прогноз на матч второй лиги Франции (31.07.2021)

вчера, 06:22

«Ньор» и «Кан» проведут очную встречу в рамках 2-го тура французской Лиги 2. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.703.182.83
Фонбет 2.60 3.15 2.85
Мелбет 2.66 3.14 2.82
1XBET 2.66 3.14 2.82
BetBoom 2.52 3.20 2.80

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет в этом матче отдает минимальное предпочтение «Ньору». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.56. Ничейный исход оценивается в 3.14. Победа «Кана» представлена коэффициентом 2.93.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.15 на ТБ 2.5 и 1.78 на ТМ 2.5.

Форма команд

В стартовом туре второй лиги Франции «Ньор» играл в гостях против «Валансьена». Команде удалось набрать одно очко в этой встрече, которая завершилась безголевой ничьей. По итогам прошлой кампании в Лиге 2 «Ньор» занял 18-е место в турнирной таблице, получив шанс сохранить прописку в турнире в переходных играх. С этой задачей команда справилась – после гостевого проигрыша «Вильфраншу» (1:3) дома была оформлена победа с нужным счетом (2:0).

«Кан» более успешно начал этот сезон. В домашнем поединке с «Родезом» команда отправила в ворота соперника четыре безответных гола. В минувшем сезоне чемпионата «Кан» тоже претендовал на вылет, но лучшие дополнительные показатели позволили команде опередить ближайшего соперника в турнирной таблице и избежать участия в переходных матчах.

Информация для ставок

  • «Ньор» не проигрывал «Кану» в 5 прошлых матчах на своем поле – 2 победы и 3 ничьи
  • «Кан» проигрывал в 4 последних гостевых матчах второй лиги Франции
  • «Кан» не забивал голы в 3 предыдущих выездных поединках чемпионата

Прогноз

«Кан» плохо проводит выездные игры, в том числе на поле «Ньора». При этом, именно гости грядущей встречи успешнее начали новый сезон чемпионата, разгромив дома «Родез». Предлагаем сыграть ставку «обе забьют – да», которая в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.83.

Букмекеры также предлагают интересный коэффициент на исход матча Лиги конференций «Санта-Клара» — «Шкупи».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.41 1.59 1.74 2.14
Мелбет 1.77 2.16
1XBET 1.77 2.16
BetBoom 2.35 1.54 1.70 2.05 1.37 2.90
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2t5wmadqvft5
2t5wmadqvft5
вчера в 09:41
Футбольный клуб «Ньор» одержит победу.
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