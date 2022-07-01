«Олесунн» — «Стремсгодсет». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (03.07.2022)

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01 июля 2022, 12:37

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров явный фаворит в матче отсутствует. Поставить на победу «Олесунна» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. В случае победы гостей зайдет коэффициент 3.1. На ничью предлагают загрузить по коэффициенту 3.72.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.66. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.22. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Олесунн» не смог порадовать своих болельщиков набранными очками в последних двух турах. Команда встречалась с «Лиллестремом» и «Буде-Глимтом» и в обоих случаях уезжала домой ни с чем, поражения (0:1) и (0:2). В турнирной таблице коллектив идет на пятом месте, и еще не потерял шансы зацепиться за еврокубки.

«Стремсгодсет» после сенсационного вылета от «Гьовик-Лина» в 1/32 финала кубка Норвегии (2:3), принимал дома лидера чемпионата «Лиллестрем» и сполна компенсировал неудачу предыдущего матча, разгромив грозного соперника со счетом (3:0), тем самым закрепившись на четвертой строчке в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Олесунн» сумел победить всего один раз в последних шести играх

«Стремсгодсет» не побеждает на выезде в трех матчах кряду

Восемь минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют»

Восемь последних встреч с участием «Стремсгодсета» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Нас ожидает боевая игра, где оба коллектива будут желать одержать победу. Класс футболистов у команд примерно равен, поэтому сложно сказать, кто будет владеть преимуществом. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 3.72.