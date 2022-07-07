«Сандефьорд» — «Олесунн». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (10.07.2022)

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07 июля 2022, 12:41

Ставки букмекеров

Котировки на данный поединок предоставлены без перевеса в одну из сторон. Взять победу «Сандефьорда» можно по коэффициенту 2.66 в букмекерской конторе Лига Ставок. Если сильнее окажется «олесунн», то зайдет коэффициент 2.53. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.62.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составляет 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно также по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Сандефьорд» продолжает демонстрировать открытый и результативный футбол. Команда радует болельщиков большим количеством забитых мячей, но в тоже время не отличается надежностью в обороне. В последних двух турах были встречи с «Тромсе» и «Сарпсборгом 08», которые завершились результатом (2:2) и (3:4) соответственно, также состоялась кубковая игра с «Бюосеном», в которой удалось победить со счетом (2:0).

У «Олесунна» результаты намного скоромнее, так как команда зачастую играет в осторожный футбол. В минувших поединках чемпионата было взято три очка в противостояниях с «Буде-Глимтом» (0:2) и «Олесунном» (1:0), а в 1/16 финала кубка Норвегии не удалось справиться с натиском «Лиллестрема» (0:1).

Информация для ставок

«Сандефьорд» не может победить дома в пяти играх кряду

«Олесунн» проиграл на выезде в три из четырех матчей

Две минувшие очные встречи завершились поражением «Олесунна» с одинаковым счетом (0:1)

Пять последних поединков «Сандефьорда» закончились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

Прогноз

В этом поединке однозначно преимущество будет распределено поровну. Равная игра вполне может подарить нам ничейный результат, на него и предлагаем загрузить в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент составляет 3.62.