«Норвич Сити» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч Премьер-лиги (09.02.2022).

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вчера, 16:51

9 февраля 2022 года состоится поединок «Норвич Сити — Кристал Пэлас». Этот матч пройдет в рамках очередного тура Премьер-лиги. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру, которая пройдет на стадионе «Норвича».

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Кристал Пэлас». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.15. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа «Норвича» в 3.45. Дополнительная ставка — обе команды забьют по 1.75.

Форма команд

«Норвич Сити» идет на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 16 баллов. У команды четыре победы, четыре ничьих и 14 поражений. Коллектив забил 13 голов и пропустил 45 мячей. В последних встречах «Норвич Сити» играет не лучшим образом, но команде удается набирать важные баллы — победы над «Уотфордом» со счетом 0:3, а также над «Эвертоном» 2:1 и поражение от «Вест Хэма» 2:0.

«Кристал Пэлас» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 24 балла. У команды пять побед, девять ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 31 гол и пропустил 34 мяча. В последних встречах «Кристал Пэлас» выглядит не лучшим образом и часто теряет драгоценные баллы — поражение от «Ливерпуля» со счетом 1:3, а также ничейный исход с «Брайтоном» 1:1 и фиаско с «Вест Хэмом» 2:3.

Информация для ставок

«Кристал Пэлас» выиграл два матча из последних пяти

«Норвич» выиграл три игры кряду

«Кристал Пэлас» забил четыре гола в трех последних матчах

Прогноз



В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победа «Норвича» по коэффициенту 1.70. В последних играх «Норвич» выглядит очень хорошо, команда набрала отличный ход и может побороться как минимум за один балл в грядущем поединке.