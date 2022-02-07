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«Норвич Сити» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч Премьер-лиги (09.02.2022).

вчера, 16:51

9 февраля 2022 года состоится поединок «Норвич Сити — Кристал Пэлас». Этот матч пройдет в рамках очередного тура Премьер-лиги. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру, которая пройдет на стадионе «Норвича».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.653.382.21
Фонбет 3.50 3.35 2.13
BetBoom 3.57 3.37 2.20

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Кристал Пэлас». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.15. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа «Норвича» в 3.45. Дополнительная ставка — обе команды забьют по 1.75.

Форма команд

«Норвич Сити» идет на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 16 баллов. У команды четыре победы, четыре ничьих и 14 поражений. Коллектив забил 13 голов и пропустил 45 мячей. В последних встречах «Норвич Сити» играет не лучшим образом, но команде удается набирать важные баллы — победы над «Уотфордом» со счетом 0:3, а также над «Эвертоном» 2:1 и поражение от «Вест Хэма» 2:0.

«Кристал Пэлас» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 24 балла. У команды пять побед, девять ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 31 гол и пропустил 34 мяча. В последних встречах «Кристал Пэлас» выглядит не лучшим образом и часто теряет драгоценные баллы — поражение от «Ливерпуля» со счетом 1:3, а также ничейный исход с «Брайтоном» 1:1 и фиаско с «Вест Хэмом» 2:3.

Информация для ставок

  • «Кристал Пэлас» выиграл два матча из последних пяти
  • «Норвич» выиграл три игры кряду
  • «Кристал Пэлас» забил четыре гола в трех последних матчах

Прогноз


В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победа «Норвича» по коэффициенту 1.70. В последних играх «Норвич» выглядит очень хорошо, команда набрала отличный ход и может побороться как минимум за один балл в грядущем поединке.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.75 2.10
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:54
Гости не проиграют
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